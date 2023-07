Korzystasz z subskrypcji w Sklepie Play? Uważaj na ten błąd!

Zarządzanie subskrypcjami w jednym miejscu to jeden z największych plusów pozostawania w obrębie jednego ekosystemu. Wszystkie płatności mamy jak na dłoni, w specjalnej zakładce — i naprawdę pozwala to nie zwariować i nie pogubić się we współczesnym świecie abonamentów. Jeżeli korzystacie z subskrypcji w ramach sklepu Google Play, to warto mieć się na baczności. Obecnie bowiem androidowy system nie działa jak należy — i nie ma do niego dostępu z poziomu smartfona.

Problemy z subskrypcją na Androidzie. Jak uniknąć problemów?

Jeżeli opłacacie cały szereg usług za pośrednictwem płatności dokonywanych na platformie Google Play, to nie zdziwcie się, jeżeli po przejściu do Płatności i Subskrypcji, a następnie dalej do Subskrypcji — nie zobaczycie nic więcej, niż tylko biała strona. To błąd, który od jakiegoś czasu pojawia się na Androidzie — i przykuwa uwagę coraz większego grona użytkowników. Bowiem działy w których powinniśmy móc sprawdzić jakie usługi abonamentowe obecnie mamy w swoich rozliczeniach sugerują, że nie płacimy za nic. Nie możemy też anulować subskrypcji.

Co zatem zrobić, by zrezygnować z subskrypcji?

Na tę chwilę rozwiązaniem pozostaje załatwienie formalności w przeglądarce!

Na całe szczęście problem nie dotyczy całego Sklepu Play, a jedynie aplikacji na Androida. Dlatego jeżeli u was wspomniany błąd występuje, a mimo wszystko chcielibyście coś sprawdzić lub dokonać zmian na liście subskrypcji — zrobicie to w przeglądarce internetowej. Stosowną stronę internetową znajdziecie pod adresem: https://play.google.com/store/account/subscriptions!