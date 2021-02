Składany iPhone z obsługą Apple Pencil to kapitalny pomysł

Składany iPhone z obsługą Apple Pencil

Wciąż czekamy na jakąś oficjalną zapowiedź nowego, niecodziennego iPhona, ale pojawiające się informacje są coraz ciekawsze. Tym razem plotki pochodzą od firmy analitycznej Omdia, która twierdzi, że składany iPhone będzie posiadał jeden ekran OLED o przekątnej około 7,3 lub 7,6 cala, nie to jednak jest najciekawsze. Sprzęt miałby obsługiwać Apple Pencil, czyli aktualnie najpopularniejszy rysik na rynku. Znamy go z iPadów i dla wielu osób jest powodem, przez który kupują tablet Apple. Nie przyda się raczej kiedy nie zamierzacie wykorzystywać go do kreatywnych czynności, jednak jeśli ktoś rysuje i nie chce inwestować w dedykowany sprzęt, w zupełności wystarczy mu iPad z „ołówkiem”. Jestem bardzo ciekawy, czy wsparcie rysika będzie przypominać to z iPadów Pro, czy raczej z tanich tabletów Apple. W obu przypadkach chodzi o inne generacje Apple Pencil, co też wiąże się z ich dokładnością. Niezależnie jedna od konfiguracji sprzętowej, działają one bardzo dobrze.

Testowałem oba duże składane smartfony Samsunga – Galaxy Folda i jego następcę, Galaxy Z Folda 2. W obu przypadkach doceniałem dużo większą przestrzeń roboczą, ale brakowało mi właśnie obsługi rysika S-Pen. Koreański producent ma bardzo dobry rysik, którego obsługę dołączył w tym roku do dużego Galaxy S21 Ultra, jednak to właśnie składany Z Fold 2 byłby dla niego idealny. W teorii, bo w praktyce taki ekran nie jest póki co w stanie współpracować z rysikiem. Mam wrażenie, że jeśli Apple zdecyduje się wreszcie pokazać składanego iPhona, może dodać obsługę Apple Pencil by jeszcze bardziej usprawiedliwić pomysł takiego sprzętu. Jeśli w ogóle podważacie sens obsługi rysika przez smartfon, to przypomnijcie sobie, jak dużą popularnością cieszy się seria Galaxy Note. Dodajcie do tego większy ekran i taki choćby grafik mógłby wygodnie projektować sobie szybkie rysunki w pociągu czy samolocie. Rozłożony składak to zdecydowanie więcej miejsca na kreatywność, a i przy większym ekranie taka zwykła nawigacja po aplikacjach może być przyjemniejsza i szybsza właśnie z rysikiem. Szczególnie, że przecież Apple nie musi tworzyć go od zera, ma w ofercie dwie generacje Apple Pencil.

Powiecie, że taką decyzją Apple kanibalizowałby trochę swoje tablety i ta teoria jest też często podnoszona przez osoby, które nie wierzą w pojawienie się składanego iPhona. Porównywanie tego typu smartfonów z tabletami jest jednak bezsensowne, bo to produkt z zupełnie innej kategorii i dużo bliżej mu do smartfona niż tabletu.

grafika: 1, 2

