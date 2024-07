Składany iPhone z ekranem Samsung: To cudo poznamy najwcześniej za 2 lata

Piekło zamarzło. Wygląda na to, że Apple wprowadzi jednak na rynek własnego składanego iPhone'a. Premiery możemy spodziewać się jednak najwcześniej w 2026. Oto pierwsze plotki i przecieki.

Składane smartfony zdobywają coraz większą popularność. Wiele wskazuje na to, że Apple przygotowuje się do wprowadzenia swojego własnego modelu urządzenia w tym właśnie segmencie. Ciekawe, czy w sytuacji, gdy Samsung ma już za sobą premierę 6. generacji swoich Flipów, gigant z Cupertino może jeszcze czymś zaskoczyć. Szczególnie że w składanych iPhone'ach mogą pojawić się... ekrany znane z koreańskich smartfonów.

Nadchodzi składany iPhone

W ostatnich latach składane smartfony zyskały na popularności, a teraz Apple przygotowuje się do wejścia na ten rynek. Może i spóźnieni, ale wszyscy wiemy, że to właśnie ta marka potrafi popularyzować unikalne kategorie produktów, jak nikt inny. Według raportów składany iPhone ma zadebiutować w 2026 roku.

Składak od Apple

Apple rozwija projekt składanego iPhone'a podobno dopiero od tego roku. Urządzenie ma być składane na pół w osi poziomej, tak, jak Samsung Galaxy Z Flip. Po rozłożeniu smartfon ma mieć wymiary podobne do obecnych modeli iPhone'a, co zapewni użytkownikom komfort znany z tradycyjnych smartfonów.

"Według raportów koreańskich mediów Hankooki i ET News, źródła bliskie Apple wskazują, że firma prowadzi badania i rozwój nad smartfonem składającym się z góry na dół od 2024 roku. W stanie rozłożonym urządzenie ma mieć wymiary podobne do istniejących iPhone'ów." – Daniel Chiang i Jack Wu dla Digitimes.

Samsung Display w iPhone'ach

Apple od lat zabezpiecza patenty związane ze składanymi urządzeniami. W 2024 roku firma formalnie rozpoczęła badania i rozwój oraz podpisała kontrakt na dostawę paneli... Samsung Display (SDC). Ten ruch ma zapewnić wysoką jakość wyświetlaczy, które zostały już przetestowane w boju, co jest kluczowe dla sukcesu nowego produktu.

"W ostatnich latach Apple zabezpiecza patenty związane z produktami składanymi. Plotki sugerują, że w 2024 roku Apple formalnie rozpoczęło badania i rozwój oraz podpisało kontrakt na dostawę paneli z Samsung Display (SDC). Biorąc pod uwagę typowy dwuletni cykl rozwoju nowych produktów Apple, przewiduje się premierę w 2026 roku" – Daniel Chiang i Jack Wu dla Digitimes.

Składane smartfony: Zmiana strategii Apple

Początkowo spekulowano, że Apple wprowadzi na rynek najpierw składanego iPada, aby ocenić reakcje użytkowników i zdobyć doświadczenie sprzedażowe, zanim technologia trafi do głównego produktu, czyli iPhone'a. Ze względu na wyzwania na chińskim rynku smartfonów, Apple prawdopodobnie zmieniło plany i to właśnie składany iPhone ma zadebiutować jako pierwszy.

Samsung przerobił już 6. generacji składanego smartfona. Takie urządzenia to wciąż jednak nisza. Mam wrażenie, że premiera iPhone'a z rozkładanym ekranem to ostatnia szansa dla tego segmentu produktów. Mam na myśli ich większą popularyzację i choćby zbliżenie się do wyników sprzedaży tradycyjnych smartfonów. Jeśli Apple nie uda się stworzyć składanego smartfona, który podbije serca użytkowników i zwiększy sprzedaż urządzeń w tym segmencie, będziemy mogli chyba uznać, że takie urządzenia już na zawsze pozostaną hipsterską alternatywą dla wybranych... ;)

Źródło: 9to5Mac