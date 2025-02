Składany iPhone tuż za rogiem. Największy problem zażegnany

Składany smartfon od Apple to jedno z tych urządzeń, na które czeka cały świat. Wielu komentujących twierdzi, że to właśnie ta premiera da kopa całemu segmentowi urządzeń. Jednak mimo że są one obecne na rynku już od kilku dobrych lat, mówi się, że firma wciąż nie jest gotowa ze swoim modelem. Problemem ma być brak odpowiedniej technologii, która gwarantowałaby satysfakcjonującą jakość. Teraz branżowi informatorzy twierdzą, że nastąpił przełom i firma jest o krok bliżej od wypuszczenia swojego składaka.

Reklama