Ten robot pomaga w składaniu mebli z IKEI. Powinien być do wynajęcia

Co więcej, projekt zakłada, że robot będzie uczył się zachowań użytkownika, dlatego za każdym następnym razem będzie korzystał z tego doświadczenia i dobierał swoje zachowania w oparciu o naszą dotychczasową aktywność. „Chcemy, aby człowiek i robot współpracowali ze sobą – robot może pomóc Ci robić rzeczy szybciej i lepiej, wykonując zadania pomocnicze, takie jak podawanie przedmiotów. Ludzie nadal będą wykonywać podstawowe czynności, ale mogą odciążyć robota prostsze czynności drugorzędne. – mówi Heramb Nemlekar, lider projektu.

Co potrafi dziś, a czego można będzie go nauczyć?

W 2018 roku w Singapurze pokazano robota, który był w stanie samodzielnie złożyć krzesło z IKEI, ale podejście Amerykanów jest odmienne. Ich celem jest stworzenie warunków, w których robot będzie współpracował z człowiekiem, bo to właśnie ludzie dysponują dokładnością, elastycznością i delikatnością, które pozwalają na przykład wkręcić odpowiednio śrubkę. Największym wyzwaniem w takim scenariuszu jest bierność robota, który mógłby czekać na polecenia głosowe użytkownika, ale byłoby to mało wydajne. A że ludzie lubią wykonywać czynności w różnej kolejności, to robot musi być w stanie analizować działania człowieka i je przewidywać. Robot rozpoznaje elementy, którymi zajmuje się użytkownik i podaje mu kolejne lub ewentualne narzędzia potrzebne do ukończenia danego kroku. Taki jest cel, bo jak na razie robot jest w stanie wykonywać wcześniej zaplanowane działania.

Oczywiście prace nad takim robotem nie prowadzą tylko do jednego celu. Opracowanie odpowiedniego mechanizmu i algorytmów pozwoli na bardzo szerokie zastosowania takich robotów, także takich, które pomagałyby osobom z niepełnosprawnościami podczas przygotowywania posiłku lub konsumpcji. Zanim to jednak nastąpi, to podejrzewam, że już dziś bardzo dużej liczbie osób pomógłby robot zaprogramowany do asystowania przy składaniu konkretnego mebla z IKEI. Kto wie, może obok ekipy do wynajęcia w ofercie IKEI kiedyś pojawią się takie roboty, które pojadą razem z nami do domu?