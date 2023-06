Lotniska w Singapurze pilnują policjanci - roboty. Sprawdź, jak wyglądają

Wprowadzenie dwóch potężnych robotów do patrolowania lotniska Changi w Singapurze stanowi przełomowy krok w dziedzinie "policyjnej robotyki". Te imponujące maszyny, mające ponad 2 metry wzrostu i 360-stopniowe pole widzenia, są wystarczająco potężne, aby zmusić każdego potencjalnego przestępcę do zastanowienia się dwa razy przed kradzieżą choćby małego batonika.

Singapurska policja wprowadziła te roboty po ponad pięciu latach badań i testów, a ich głównym celem jest wzmocnienie funkcjonariuszy prewencji. Nie tylko pełnią rolę dodatkowych "oczu w terenie", ale również stanowią nieco przerażające w moim osobistym mniemaniu połączenie technologii i siły policyjnej.

Od kwietnia roboty patrolują lotnisko Changi. Stanowią one najnowszy dodatek do technologicznego arsenału singapurskich sił policyjnych, które konsekwentnie dążą do wykorzystania nowoczesnych narzędzi w celu zwiększenia efektywności działań. Trzeba bowiem wiedzieć, że to nie pierwszy przypadek wykorzystania supernowoczesnych technologii w kręgach policyjnych, a to dopiero początek.

W przypadku incydentów roboty mają zdolność zachowania dystansu i ostrzegania osób postronnych za pomocą migających świateł oraz komunikatów z głośników, co daje im możliwość oczekiwania na przybycie ludzkich już funkcjonariuszy. Co więcej, obywatele i turyści mogą bezpośrednio komunikować się z policją, korzystając z przycisku na przednim panelu robotów.

Niezwykła funkcjonalność tych maszyn nie ogranicza się jedynie do ich imponującego wyglądu. Każdy robot jest wyposażony w wbudowane głośniki, które emitują komunikaty dźwiękowe, oraz tylne panele LCD, na których można wyświetlać komunikaty wizualne. Co istotne, wysokość paneli wynosi około 1,7 metra, ale dzięki wysuwanym masztom mogą osiągnąć wysokość do 2,3 metra. To sprawia, że roboty są jeszcze bardziej imponujące i wyróżniające się w tłumie.

Dzięki wielu kamerom zapewniającym widoczność w 360 stopniach, roboty dostarczają policji mnóstwo przydatnych informacji, co umożliwia lepsze egzekwowanie prawa. Ich obecność na lotnisku Changi - jak wynika z licznych artykułów w prasie - przynosi realne korzyści w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa, zwiększając poczucie bezpieczeństwa zarówno dla personelu, jak i pasażerów.

Po udanym wdrożeniu na lotnisku Changi, singapurska policja planuje stopniowo rozmieszczać więcej robotów na terenie całego miasta-państwa. Integracja robotyki zwiększa wydajność operacyjną funkcjonariuszy, pozwalając im lepiej wykonywać swoje obowiązki i reagować na różnorodne sytuacje.

Singapur od dawna jest liderem w wykorzystywaniu technologii dla dobra społeczeństwa. Wcześniejsze wersje robotów zostały już wykorzystane podczas publicznych parad w latach 2018 i 2022. Ponadto, w czasie pandemii koronawirusa psy-roboty były wykorzystywane do egzekwowania ścisłego dystansu społecznego, a roboty sprzątające stały się powszechnym widokiem na stacjach metra i lotniskach.

Singapur stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Nie tylko wprowadzają roboty patrolowe, ale także mają ambitne plany dotyczące wprowadzenia komercyjnych latających taksówek za dwa lata. W ten sposób dążą do dalszego usprawnienia swoich działań i dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się środowiska.

Chociaż roboty stają się coraz bardziej powszechne w Singapurze, niektórzy nadal przyzwyczajają się do ich obecności. Ludzie są zaskoczeni ich imponującym wyglądem i możliwościami. Wraz z wprowadzeniem tych potężnych robotów patrolowych Singapur pokazuje, że innowacje technologiczne mogą odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa i efektywności działań policyjnych. Ta nowoczesna integracja technologii i sił policyjnych stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa dla społeczeństwa w tym zaawansowanym technologicznie kraju.