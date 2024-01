Pierwszy zwiastun kosmicznego thrillera zapowiada wciągające widowisko. Poznajcie Constellation

For All Mankind, Inwazja, Fundacja, Silos – Apple lubuje się w produkcjach sci-fi i najwyraźniej zamierza kontynuować ten trend, bo już niebawem do oferty platformy TV+. Serial Constellation ma być mrocznym i pełnym tajemnic thrillerem z elementami fantastyki naukowej, a w rolę głównej bohaterki wcieli się Noomi Rapace, która w tym gatunku ma już pewne doświadczenie – aktora wystąpiła między innymi w Prometeuszu i Obcy: Przymierze.

Constellation – premiera psychologicznego thrillera jeszcze już w przyszłym miesiącu

Fabuła Constellation opierać będzie się głównie na dziwnej katastrofie w kosmosie i rozczarowującym powrocie na Ziemię, ale mocno skupi się także na mrocznych zakamarkach ludzkiej psychiki. Obok Noomi Rapace – w serialu twórczości Petera Harnessa – James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett i Barbara Sukowa i Jonathan Banks, którego widzowie mogą kojarzyć między innymi z Breaking Bad. Zwiastun nadchodzącej produkcji możecie zobaczyć poniżej.

Pierwsze trzy odcinki Constellation obejrzycie na platformie Apple TV+ już 21 lutego w dniu oficjalnej premiery. Jeśli po seansie będziecie wciąż spragnieni produkcji o nietypowych powrotach z kosmicznych podróży, to dwa dni po tej dacie do kin trafi Astronauta od Netflix, czyli film science fiction z Adamem Sandlerem w roli głównej, będący adaptacją powieści Czeski astronauta. Ci, którzy do kina nie chcą się wybierać, będą mogli obejrzeć Astronautę na Netflix w marcu.

Źródło obrazka wyróżniającego: Apple