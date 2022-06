352 razy dziennie - średnio co 3 minuty sięgamy po smartfona

Uzależnieni od smartfonów?

Asurion, firma zajmująca się naprawą smartfonów, zleciła w 2019 roku badanie na reprezentatywnej grupie Amerykanów na temat tego jak używają swojego smartfona. To samo badanie powtórzyła na początku marca tego roku i patrząc na rezultaty możemy wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Okazuje się, że po pandemii sięgamy po swoje smartfony blisko 4 razy częściej niż jeszcze 3 lata temu. Wtedy było to średnio 96 razy dziennie, dzisiaj to już 352 razy. Jeśli odliczymy 8 godzin na sen, to wygląda na to, że po smartfona sięgamy średnio co 2 minuty i 43 sekundy. Każdej godziny rzucamy okiem na ekran nawet 20 razy, sprawdzając głównie czy ktoś do nas nie napisał albo nie zadzwonił.

Z badania wynika również, że dla 3/4 społeczeństwa smartfon nie jest już luksusem, a przedmiotem codziennego użytku, który jest praktycznie niezbędny. Nie chcemy się rozstawać ze swoim telefonem nawet podczas korzystania z łazienki/toalety. Co jednak ciekawe, bardziej przywiązane do swoich urządzeń są osoby starszy z generacji "Baby Boomers" oraz X, czyli osoby urodzone między 1950, z 1980 rokiem. Odpowiednio 75% i 76% pytanych w takim wieku stwierdziło, że smartfon jest im niezbędny. Wśród młodszego pokolenia (1980-1995) wskaźnik ten wynosi tylko 68%, a dla generacji Z (1997-2012) jest niewiele wyższy - 71%. Nie są to duże różnice, ale raczej nieco zaskakujące, bo wygląda na to, że starsze pokolenia z powodzeniem zaadaptowały się do nowych technologii.

Co najczęściej robimy na smartfonie?

Wśród czynności, do których najczęściej wykorzystujemy swoje telefony nie ma raczej żadnego zaskoczenia. Dla 86% respondentów smartfon to terminal do komunikacji z rodziną i znajomymi, zarówno przez wiadomości tekstowe, głosowe jak i social media. 61% z nas na drugim miejscu wymienia wykonywanie zdjęć i filmów, a na trzecim miejscu jest... korzystanie z bankowości mobilnej (46%). Poza podium znalazło się jeszcze granie na smartfonie (40% osób) oraz robienie zakupów online (31%).

źródło: Asurion