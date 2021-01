Apple Park otworzyło się dla pracowników w kwietniu 2017 r., ale już od 2011 r. wzbudza ogromne zainteresowanie całego świata. Przede wszystkim za swój niespotykany i dla wielu, kontrowersyjny wygląd. Gdzie jest siedziba Apple. W Cupertino — tym samym mieście, w którym już wcześniej mieściły się główne budynki firmy — w tak zwanym Apple Campus I znajdującym się przy 1 Infinite Loop. Choć Apple nie zrezygnowało z dotychczasowego kompleksu, tak to Apple Park jest obecnie „centrum dowodzenia” giganta technologicznego. Jednak Apple Park to nie tylko biurowiec i miejsce pracy.

To przede wszystkim dziedzictwo Steve’a Jobsa. To jego nazwiskiem uhonorowano podziemne audytorium ze szklanym lobby wzniesionym na najwyższych wzgórzu kompleksu. Pierwsza konferencja w nowej sali, w której znalazło się miejsce dla 1000 foteli kosztujących 14 tys. dolarów za sztukę, miała miejsce we wrześniu 2017 r. Ze sceny zaprezentowano iPhone’a 8, 8 Plus oraz iPhone’a X.

Założenia przyświecające przy budowie nowej siedziby Apple

Projekt Apple Park zrodził się w głowie Steve’a Jobsa i w założeniu miał być miejscem, w którym kreatywność łączy się z innowacyjnością. Nowa siedziba firmy to miejsce pracy dla 12 tysięcy pracowników. Ich komfort miał być nieporównywalnie wyższy niż w tradycyjnych biurowcach. Oficjalnie, prace nad nowym kampusem rozpoczęły się w 2011 r. Apple otrzymało pozwolenie od rady miasta Cupertino na przekształcenie terenów kupionych przez firmę i należących wcześniej m.in. do HP w tętniące życiem, samowystarczalne, a przede wszystkim ekologiczne przedsięwzięcie, które w tamtych czasach uważano za zbyt ekstrawaganckie i przesadzone.

Prace w terenie rozpoczęły się dopiero w 2013 r. (rozbiórka dotychczasowej infrastruktury) a budowa samego kompleksu wystartowała rok później. Pomysł Joba na powstanie nowej siedzimy Apple przekuty został w projekt stworzony przy współpracy Jony’ego Ive i architektów z firmy Foster + Partners. Oczywiście już wtedy wzbudzał mieszane uczucia, jednak Apple oraz sami twórcy mocno go bronili, twierdząc, że takie rozwiązanie pozytywnie wpłynie na kulturę pracy i umożliwi szybszą i wygodniejszą komunikację między pracownikami.

Dlaczego nowa siedziba Apple jest okrągła?

W pierwotnych założeniach, główny budynek Apple Park nie miał być okrągłą bryłą. Wczesne projekty nowego kampusu firmy odbiegały znacznie od tego, na jaki w ostateczności się zdecydowano. W książce Spaces autorstwa hiszpańskiego malarza i fotografa José Manuel Ballestera znajdziecie szkice i koncepty Apple Park. Na zdjęciu powyżej zobaczyć można różne pomysły na rozlokowanie biurowców w najróżniejszych kombinacjach. Wykupienie dodatkowego terenu od HP umożliwiło Apple zmianę planów. Jobs oraz projektanci nie chcieli wysokich, surowych, betonowych biurowców. Zdecydowano się więc na coś zupełnie innego — niski, okrągły, budynek będący pierścieniem.

Apple Park to ogromny, ale niski budynek wpisujący się w otoczenie i pozwalający na zagospodarowanie przestrzeni jako park. Obszar, na którym miał powstać Apple Park w 80% pokryty był betonem i tylko 20% stanowiły tereny zielone. Jobs chciał odwrócić te proporcje i ostatecznie na tym obszarze dominuje zieleń z wkomponowanym, smukłym i przeszklonym budynkiem Apple Park. Statek matka (mothership), bo tak zaczęto nazywać projekt Apple Park, po słowach ówczesnego burmistrza Cupertino Gilberta Wonga, zyskał aprobatę rady miasta, która nie wyobrażała sobie braku poparcia dla tego pomysłu.

Czy nowa siedziba Apple ma być samowystarczalna energetycznie?

Energooszczędny budynek Apple robi wrażenie — nie tylko ze względu na swój wygląd, ale także aspekty ekologiczne. Apple Park jest jednym z najbardziej samowystarczalnych energetycznie kompleksów na świecie. Ekologia dla Jobsa, Ive’a oraz projektantów z Foster + Partners była bardzo ważna. Wszystkie budynki: od głównej siedziby, poprzez Steve Jobs Theater, a kończąc na centrum fitnes, posiadają najwyższy, platynowy certyfikat LEED. Międzynarodowy system certyfikacji ekologicznej do swojej oceny bierze pod uwagę zagadnienia i obszary dotyczące zużycia energii i wody, doborze odpowiednich materiałów, czy uwzględnia wpływ budynków i terenów sąsiadujących na poprawę jakości środowiska naturalnego.

Dzięki tak zwanej „naturalnej wentylacji” główny budynek Apple Park nie wymaga dodatkowego ogrzewania ani klimatyzacji, której Steve Jobs nie był fanem. Chciał, by pracownicy mieli komfortowe warunki pracy bez względu na panujące na zewnątrz warunki — a jak wiadomo, Kalifornia często daje się we znaki wysokimi temperaturami. Kampus zasilany jest energią, która w 100% pochodzi ze źródeł odnawialnych. Główny budynek wyposażono w panele solarne. Te mają pokryć pełne zapotrzebowanie Apple Park na energię (mowa jest o ponad 17 MW), nadwyżka czystej energii trafia też do sieci energetycznej miasta.

Co na to konkurencja?

Projekt Apple Park to ogromne przedsięwzięcie na które spoglądali wszyscy — również konkurencja. Kompleks, który kosztował przeszło 5 miliardów dolarów w początkowych fazach miał pochłonąć zaledwie 500 milionów amerykańskich dolarów. W 2013 r. kwota ta wzrosłą do 3 mld, by rok później osiągnąć swoją górną granicę. Na tę chwilę Apple Park znajduje się na 7. miejscu najdroższych budynków na świecie i w pierwszej dziesiątce jest jedyną siedzibą główną firmy technologicznej. Wyprzedzają go takie budynki jak hotel Marina Bay Sands w Singapurze, opuszczona baza lotnicza Željava w Chorwacji, Święty Meczet w Mekce, elektrownia jądrowa Olkiluoto 3 w Finlandii, kompleks hotelowy Abradż al-Bajt w Mekce, czy reaktor termonuklearny ITER we Francji.

Nie słychać jednak, by konkurencja Apple szykowała się na podobne inwestycje — a przynajmniej w chwili obecnej żadna z firm się nie chwali swoimi projektami. Nie da się jednak ukryć, że stale rosnące znaczenie chińskich producentów może doprowadzić do sytuacji, w której Apple Park zostanie przyćmione przez bardziej wymyślne konstrukcje pochłaniające dużo większe pieniądze.

Smaczki i ciekawostki z budowy Apple Park

Prace na placu budowy Apple Park trwały kilka lat. W sieci, głównie na YouTube, znajdziecie sporo materiałów z lotu ptaka przedstawiające teren na różnych etapach powstawania kompleksu. Nagrania zostały uchwycone przez drony ciekawskich internautów. To dzięki nim można z nieco bliższej perspektywy zobaczyć powstający budynek główny, Steve Jobs Theater oraz jego naziemne lobby z dachem wykonanym z włókna węglowego. Dach, według zapewnień projektantów, nadal jest największą tego typu konstrukcją na świecie. W budowę Apple Park zaangażowane były firmy z 19 krajów.

Szklana elewacja budynku składająca się z przeszło 3200 zakrzywionych paneli robi największe wrażenie. Jednak wszechobecne szkło, także wewnątrz samego budynku, sprawiało od samego początku problemy pracownikom Apple. A ci wchodzili zarówno w przeszklone drzwi, jak i ściany. Mniejsze lub większe incydenty, które czasami kończyły się wezwaniem pogotowia spowodowały, że pracownicy zaczęli sami naklejać na szybach „żółte karteczki” mające ostrzec zapracowanych ludzi przed wchodzeniem w szybę, ale Apple szybko ukróciło ten proceder i wprowadziło własne środki ostrożności. Jakie? Nie wiadomo. Firma nie zdradza zbyt wielu sekretów dotyczących swojej głównej siedziby.

W Apple Park znajduję się także Apple Park Visitor Center. To flagowy Apple Store architektonicznie nawiązujący do kompleksu. Oferuje zwiedzającym możliwość poznania Apple Park z nieco bliższej perspektywy — także z poziomu tarasu pozwalającego, gdzie można zobaczyć budynek główny. W Visitor Center znalazła się też kawiarnia, a w samym Apple Store kupić można niedostępne w innych sklepach Apple gadżety inspirowane Apple Park.