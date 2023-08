25 GB za każdą wygraną polskich siatkarzy. Odważne - to najlepsza drużyna świata

Już od 25 lat nasz operator Plus wspiera polską siatkówkę - można wręcz powiedzieć, iż już jest nawet nierozłącznie kojarzony z tym sportem. Z okazji tego jubileuszu, Plus zdecydował się na dość odważną promocję, w ramach której to, rozda wszystkim swoim klientom 25 GB transferu danych za każde zwycięstwo naszych drużyn.

Jeśli oglądaliście ostatnią Ligę Narodów (złoty medal) wiecie, że polscy siatkarze są w znakomitej formie (siatkarki zresztą również - brązowy medal), więc też przyznacie, że to odważna promocja. Plus rozda w niej wszystkim klientom - korzystających z ofert abonamentowych, na Kartę i MIX 25 GB transferu danych za każde zwycięstwo siatkarzy i siatkarek w zbliżających CEV Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej.

Najpierw w tych zmaganiach udział wezmą polskie siatkarki - między 15 sierpnia a 3 września, z kolei Mistrzostwa Europy Siatkarzy rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 15 września. W ostatnich siedmiu edycjach nasi siatkarze zdobyli w nich - jeden złoty medal i trzy brązowe, z kolei polskie siatkarki największe sukcesy świętowały dwie dekady temu - 2003 i 2005 rok: złoty medal, a w 2009 brązowy medal. Teraz jednak wracają do swojej formy sprzed lat, co pokazały w ostatniej edycji Ligii Narodów, zdobywając w niej brązowy medal.

Wracając do promocji, Plus po wygraniu każdego z meczy siatkarzy i siatkarek w tych mistrzostwach włączy dodatkowe 25 GB transferu danych każdemu swojemu klientowi - wystarczy włączyć się do tej promocji poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 80282, a w treści wpisując „MECZ”.

Promocja będzie aktywna w dniach 15.08 - 16.09.2023, a więc przez cały czas trwania obu mistrzostw. Regulamin promocji „Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie” znajdziecie na stronach Plusa, pod tym adresem.

1 / 3

Plus jest sponsorem polskiej siatkówki od 1998 roku, do dziś w tym czasie był między innymi Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn oraz tytularnym sponsorem PlusLigi i sponsorem Ligi Siatkówki Kobiet, a nasze reprezentacje narodowe zdobyły przez te 25 lat aż 93 medale w różnych rozgrywkach siatkarskich na międzynarodowych arenach.

Źródło: Plus.