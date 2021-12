Microsoft Edge zaoferuje funkcję zwaną “panel gier”, co może okazać się kluczowe dla użytkowników preferujących Operę GX. To funkcja dla graczy, która całkowicie zmieni sposób wyświetlania gier w wynikach przeglądarki i będzie idealna dla wszystkich użytkowników, którzy grają w gry przeglądarkowe.

Edge jednak nie wprowadzi tak wielkich jak Opera - wygląd przeglądarki się nie zmieni podczas rozgrywki, jednak po prawej stronie okna wyświetlą się informacje i cała baza tytułów z MSN Games. W Ustawieniach przeglądarki Microsoftu w zakładce Wygląd pojawi się opcja Gry. Doda to specjalną ikonę do paska narzędzi, która będzie widoczna na górze, tuż obok paska z adresem czy ikony odpowiedzialnej za pobieranie.

Kiedy klikniemy w ikonę kontrolera, pojawi się panel, pokazujący wyniki wyszukiwarki gier przeglądarkowych MSN Games. Witryna ta oferuje sporo naprawdę ciekawych produkcji dla jednego gracza, w tym casualowe klasyki, takie jak pasjans czy mahjong. MSN Games oferuje również całe pasmo gier płatnych o lepszej jakości - każdy zatem powinien znaleźć coś dla siebie i tytułów do wyboru zdecydowanie nie brakuje.

Wybierając grę, która najbardziej nas przekonała do siebie, Microsoft Edge przeniesie nas do witryny MSN i od razu będziemy mogli cieszyć się grą. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszyscy będą musieli z tego korzystać - tak jak wspominałem wcześniej, jest to funkcja w pełni opcjonalna, którą musimy chcieć włączyć, żeby była aktywna. Z tego względu, jeśli wizja grania na Edge’u Was nie przekonuje, nie ma powodu do zmartwień.

Na razie nie możemy jeszcze cieszyć się Panelem gier. Funkcja jest dopiero testowana przez Microsoft i nie jest wiadome, kiedy zacznie być dostępna dla wszystkich użytkowników. Nie należy mieć jednak wątpliwości, że jest na co czekać - chociaż niektórzy mogą uznać to za zbędny bajer, z pewnością znajdzie się grupa odbiorców, których taka nowość ucieszy.