Postawiłem oczyszczacz powietrza Sharpa na miesiąc w sypialni

Od razu uprzedzam, oczyszczacz nie sprawił, że w sypialni zniknął kurz. Faktycznie w miejscu, gdzie stoi zbiera się go więcej, ale nie zastąpił i nigdy nie zastąpi odkurzacza. Półki i parapet dalej trzeba przecierać raz w tygodniu. Nie jest to zatem urządzenie, które pozwoli nam uniknąć sprzątania – nie łudźcie się.

Wiele dobrego można też napisać o kulturze pracy Sharpa. Oczywiście na wyższych obrotach oczyszczacz jest głośny i to nie dziwi. Ale w trybie mid i low trudno na dobrą sprawę zauważyć jego obecność. Oczywiście to sprawia, że jest mniej skuteczny i wolniej oczyszcza powietrze – coś za coś.

Problemem nie powinno być też zużycie energii, które w moim przypadku po miesiącu średnio wyniosło 26 W. Na najniższym trybie oczyszczacz pobiera zaledwie 6 W. Na najwyższych zużycie potrafi sięgnąć 35-40 W.

Ogromnym atutem jest oczywiście też żywotność filtrów. W Xiaomi muszę kupować filtr co ok. 6-7 miesięcy, co wiąże się z kosztem ok. 100 złotych. Tutaj zestaw filtrów wymieniamy dopiero po 10 latach, a przez ten czas musimy po prostu pamiętać o regularnym ich myciu. Niestety to oznacza też większy wydatek – za wszystkie trzy filtry do UA-HD60e zapłacimy ok. 1000 złotych. Warto zatem o nie dbać, by nie musieć wymieniać ich wcześniej.

Podsumowanie

Sharp UA-HD60e to średnia półka w ofercie tego producenta. Wyceniono go na 2 tys. złotych, ale w sklepach znajdziemy oferty za nawet 1650 zł. Oczywiście bez problemu można też wskazać modele o większych możliwościach i wydajności, jak np. HG-60 za niespełna 3 tys. złotych. Posiada on wskaźnik PM 2.5, ale też szereg innych dodatkowych funkcji. Wiele zatem zależy od naszych oczekiwań.