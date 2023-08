Samsung Galaxy S23 Ultra. Aparat fotograficzny któremu noc nie straszna!

Samsung Galaxy S23 Ultra to fotograficzny zawodnik nie do pokonania. I co ważne — fantastycznie radzi sobie z powierzanymi mu zadaniami zarówno w nocy, jak i za dnia.

Podczas wielu sondaży jednym z najczęściej wymienianych elementów na które zwracają uwagę potencjalni klienci jest kwestia aparatów fotograficznych. Trudno się dziwić — skrywane w naszych kieszeniach urządzenia mają w tym temacie ogromną moc. Co więcej: są niewielkie, zawsze mamy je przy sobie, a przy tym są lekkie i poręczne. Z każdą kolejną generacją producenci oferują jeszcze lepsze i jeszcze piękniejsze zdjęcia. Coś, co jeszcze dekadę czy dwie temu byłoby nie do pomyślenia, teraz jest na wyciągnięcie ręki. Bogate zestawy aparatów fotograficznych oferujących duże matryce, a wszystko to wspierane przez zaawansowane algorytmy stale dbające o to, by efekt finalny był jak najlepszy. Fotografia nocna robiona telefonem jeszcze niedawno brzmiała jak wymysł z filmu science-fiction. Teraz stała się faktem — a najnowszy flagowiec Samsung Galaxy S23 Ultra udowadnia, że nie tylko można je zrobić. Ale też można wykonać wysokiej jakości zdjęcia bez specjalistycznego sprzętu, oświetlenia i znajomości podstaw fotografii.

Samsung Galaxy S23 Ultra. Doskonałe zdjęcia nawet w nocy!

Samsung Galaxy S23 Ultra oferuje użytkownikom cztery — a wliczając 12MP kamerkę do selfie to pięć — aparatów fotograficznych. Główny, oferujący 200 MP, aparat szerokokątny jest wspierany przez 12 MP aparat ultraszerokokątny. Dopełnieniem jest 10MP 10-krotny zoom optyczny oraz 10MP 3-krotny zoom optyczny. Co sprawia że są one tak wyjątkowe? Przede wszystkim - ich uniwersalność. Z takim zestawem można wykonać zarówno fantastyczne portrety, zdjęcia produktowe, jak i miejskie. Co istotne — niezależnie od zastanego światła, które przecież od zawsze stanowiło największe wyzwaniem dla wszystkich aparatów. Nie bez powodu fotografowie muszą inwestować nie tylko w niezwykle drogie body, ale także jasne obiektywy, które kosztują fortunę. Samsung Galaxy S23 Ultra oferuje w głównym obiektywie jasność f/1.7! Ultraszerokokątny obiektyw to jasność na poziomie f/2.2, podobnie zresztą jak wspomniana już kamerka do selfie. Kiedy dodamy do tego szybki procesor i zaawansowane funkcje oprogramowania które zapewnili inżynierowie — daje nam to ogrom możliwości.

Systemowa aplikacja aparatu ma dwa podstawowe tryby związane ze zdjęciami, które dostępne są tuż po jej otworzeniu. Tryb portretowy oraz klasyczne zdjęcia. Każda z nich oferuje cały szereg opcji (od zmiany obiektywu którym chcemy wykonać fotografię, przez format zdjęcia, opcję aktywacji lampy błyskowej, przy gorszym oświetleniu - trybu nocnego, na filtrach kolorystycznych kończąc). Ale poza nimi w zakładce Więcej kryją się dwie dodatkowe opcje. Expert RAW (odsyłający nas do sklepu z aplikacji po oprogramowanie pozwalające wykonywać bogatsze w informacje, jeszcze lepsze i oferujące więcej opcji edycji zdjęcia w formacie RAW) oraz tryb profesjonalny. Ten ostatni oddaje w ręce użytkownika cały szereg funkcji, które w podstawowych trybach dobierane są automatycznie — w tym wartość ISO, szybklość migawki, naświetlenie, balans bieli czy focus. Ten może skupiać się na pojedynczym punkcie, kilku wskazanych punktach lub... całkowicie zostać oddany w nasze dłonie, gdzie sami będziemy za pomocą intuicyjnego suwaka wskazywać ten, który nas interesuje.

Tryb portretowy z efektownym rozmyciem tła to jedna z najchętniej wykorzystywanych przez użytkowników opcji. Tutaj mamy pełną kontrolę nad rozmyciem, którym możemy zarządzać w formie edycji (od widocznego na poniższych fotografiach efektu studyjnego, przez wirowanie, powiększanie nad zamianą kolorów dla wszystkiego poza naszym obiektem w skalę odcieni szarości kończąc). Co istotne — ten sprawdza się nie tylko przy portretach ludzi, ale doskonale daje sobie radę także z przedmiotami, zobaczcie sami:

Ale tym co najbardziej zachwyca w aparatach Samsung Galaxy S23 Ultra w kontekście nocnej fotografii jest jego uniwersalność. Niezależnie od tego z ktorego obiektywu skorzystamy - otrzymujemy wysokiej jakości zdjęcia, które będą stanowiły nie tylko wspaniały wpis w naszych social mediach, ale też idealnie nadadzą się do rodzinnego albumu.

Jak widać — noc żadnemu z obiektywów niestraszna! Samsung Galaxy S23 Ultra to fenomenalne narzędzie, które pozwoli wykonać efektowne, wysokiej jakości, zdjęcia nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych. Co istotne — idealnie sprawdzi się w rękach zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Ci pierwsi nie potrzebują żadnej specjalistycznej wiedzy by wykonać świetne zdjęcia. Ci drudzy otrzymują zestaw opcji, w których mają kontrolę nad wszystkimi najważniejszymi parametrami zdjęć!