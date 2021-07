Polskie „Sexify” międzynarodowym hitem Netfliksa. Będzie 2. sezon!

W niej mamy śledzić dalsze losy Natalii, Pauliny i Moniki, które po przegranej w konkursie w pierwszym sezonie nie załamują rąk i nadal będą pracować na swoją aplikacją. W studentki ponownie wcielą się Aleksandra Skraba, Sandra Drzymalska i Maria Sobocińska. Nie zmienia się także skład odpowiedzialny za produkcję serialu – twórcami będą Kalina Alabrudzińska, Piotr Domalewski, a rolę producentów kreatywnych pełnią Agata Gerc i Jan Kwieciński z AKSON STUDIO.

Pokochaliśmy bohaterki Sexify oraz ich przygody i w trakcie tworzenia serialu marzyło się nam, aby pokochali je również widzowie. Sezon drugi jest dowodem na to, że tak się stało i strasznie jestem z tego powodu szczęśliwy – Jan Kwieciński, producent serialu.

Co ciekawe, „Sexify” wzbudziło niemałe emocje, czego odzwierciedleniem są recenzje i oceny. Średnia tych drugich w serwisie Filmweb wynosi 6,4 przy ponad 22 tysiącach ocen, a na IMDb 6,5 przy 3,9 tysiąca ocen. Gdy spojrzymy na Rotten Tomatoes to tam spotkamy zaskakująco wysoki wynik 83% świeżości przy 6 recenzjach, a ocena widowni to aż 81% (58 ocen widzów). Nie są to może zbyt miarodajne statystyki, ale w pewien sposób pokazują, że nie brakowało pozytywnych i negatywnych reakcji na polski serial Netfliksa, który – trudno tego uniknąć – prawdopodobnie powstał na fali popularności „Sex Education” i tym podobnych.

Data premiery 2. sezonu „Sexify”