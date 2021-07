Dlaczego powstał 2. sezon „Kruka”? Korolczuk i Żurawski o kulisach

W obydwu rozmowach nie mogło zabraknąć tematu ponownego powrotu „Kruka” na antenę CANAL+ i… odpowiedź na to pytanie może Was wszystkich zaskoczyć. Wydaje się, że sprawa jest już przesądzona i ogłoszenie jej oficjalnym torem jest jedynie formalnością. Przedpremierowo ocenialiśmy dla Was 2. sezon „Kruk. Czarny Woron nie śpi”, a teraz życzymy miłego odsłuchu.

Kruk 2. sezon – recenzja. Wyjątkowy powrót na Podlasie

„Kruk” wraca z 2. sezonem. Korolczuk i Żurawski o kulisach

