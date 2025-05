Serialowy hit szybko się nie skończy. Fani będą zachwyceni

Serialowy "Fallout” to wielka niespodzianka i chyba jedna z najlepszych adaptacji gier wideo w historii. Pierwszy sezon cieszył się ogromną popularnością, przyciągając uwagę milionów widzów z całego świata. Dostępny na Amazon Prime Video zaskoczył chyba wielu, bo nikt nie oczekiwał, że po przeciętnych "Pierścieniach Władzy", platformie uda się przenieść inną znaną markę na "mały ekran". Mamy jednak hit, który ma szansę trafić na listę najlepszych adaptacji gier wideo.

Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. Fallout to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. 200 lat po apokalipsie spokojna mieszkanka przytulnego schronu przeciwatomowego jest zmuszona do powrotu na powierzchnię. Odkrywanie Pustkowia ją zaskakuje.

Wszystkie 8 odcinków pierwszego sezonu obejrzycie na Amazon Prime Video, a w przygotowaniu są kolejne. Jeszcze przed premierą włodarze platformy potwierdzili, że serial otrzyma drugi sezon, który zadebiutuje na ekranach w tym roku. Teraz dowiadujemy się, że przygód Lucy, Ghula i Maximusa potrwają jeszcze dłużej, gdyż Amazon postanowił zamówić z wyprzedzeniem trzeci sezon, a prace na planie powinny ruszyć w najbliższych miesiącach.

Amazon rozpieszcza fanów „Fallout”. Przed premierą drugiego sezonu, zamówiony został kolejny

Amazon wierzy w ogromny sukces „Fallouta” i zamówienie trzeciego sezonu na kilka miesięcy przed premierą drugiej serii pokazuje, że historia ta szybko się nie skończy. Tym bardziej, że niedawno pojawiły się sygnały wskazujące na to, że luźna adaptacja gier z tym samym tytułem może składać się z przynajmniej 5 lub 6 sezonów, o czym wspominał w jednym z wywiadów Aaron Moten, który w „Fallout” wciela się w postać Maximusa. Informacje te podał na Comic Con Liverpool, gdzie opowiadał o swoim castingu i tym, że aktorzy biorący udział w tym projekcie byli informowani, że serial będzie składał się z wielu serii.

W serialu występują Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) i Frances Turner (The Boys).

Czy nowe odcinki będą trzymały poziom pierwszego sezonu? Przekonamy się dopiero w grudniu tego roku. Drugi sezon serialu „Fallout” miały zadebiutować na Amazon Prime Video w połowie roku, jednak ze względu na pożary w Kalifornii, które miały miejsce w styczniu, prace na planie zostały wstrzymane i cały projekt opóźnił się o kilka miesięcy. Twórcy zapewniają jednak, że są zdeterminowani na tyle, by barwni bohaterowie powrócili na ekrany przed końcem 2025 r.