Prace nad drugim sezonem Fallout wstrzymane. Wszystko przez matkę naturę

Serial Fallout od Amazon był strzałem w dziesiątkę. Po sześciu miesiącach od premiery produkcja na podstawie kultowej gry zgromadziła ponad 100 milionów widzów, stając się jedną z najpopularniejszych pozycji w Prime Video. Fani jeszcze chwilę temu mieli powody do radości, bo wraz z początkiem roku ruszyły prace nad drugim sezonem serialu, ale… nie wszystko poszło zgodnie z planem. Wiele wskazuje na to, że serial się opóźni.

Prace na Fallout wstrzymane z powodu pożarów

Przez Kalifornie przetacza się druzgocąca fala pożarów. Co najmniej pięć osób zmarło, a pond 400 tysiące poszkodowanych nie ma dostępu do prądu. Zniszczeniu uległa ogromna liczba budynków (na ten moment liczba ta ma dobijać do 2 tysięcy), w tym także prestiżowych willi gwiazd kina i show-biznesu. Dlaczego o tym wspominam? Bo to właśnie ten czynnik negatywnie wpłynął na prace nad nowym sezonem Fallouta.

Sytuacja wciąż jest bardzo trudna, a zastępy straży pożarnej działają w wielu lokalizacjach. W związku z tym agencja FilmLA – wydająca pozwolenia na kręcenie filmów i seriali w Los Angeles – poinformowała, że prace produkcyjne w tym rejonie są na ten moment niemożliwe. Jednym z powodów szybkiego rozprzestrzeniania się pożarów jest silny wiatr, a Santa Clarita, gdzie obecnie działa ekipa Amazon, należy do najbardziej wietrznych rejonów hrabstwa.

Wstępne plany zakładały, że opóźnienie potrwa do 10 stycznia, ale biorąc pod uwagę skalę zagrożenia, trzeba liczyć się z prawdopodobieństwem wyznacznik odleglejszej daty. Portal Variety podaje, że z takimi samymi problemami borykają się teraz plany seriali takich jak Abbott Elementary czy Chirurdzy.