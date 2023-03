Serialowi aktorzy zarabiają krocie. Złota sera seriali faktycznie dobiega końca?

Role w serialach to już żadna ujma dla aktorów. Wręcz przeciwnie - to kura znosząca złote jaja!

Przez wiele lat nikt nie pochylał się nad gażami dla aktorów za ich występy serialowe. Te, z porównaniem do filmów, były zawsze na dalszym planie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat sporo się jednak w temacie zmieniło. Seriali produkuje się coraz więcej, owszem, ale zarówno budżety jak i gaże aktorów szybują w kosmos. Jak wiele zarabiają obecnie aktorzy serialowi i kto może liczyć na największe zarobki? Odpowiedź dla wielu może okazać się zaskakująca.

Najlepiej zarabiający aktorzy serialowi 2023

Według raportu opublikowanego na łamach Puck News, najlepiej zarabiającym aktorem serialowym w kontekście pieniędzy za odcinek w 2023 jest John Krasinski. Wszystko to dzięki roli w serialu Tom Clancy’s Jack Ryan. Każdy odcinek 3. sezonu serialu miał zasilić jego konto o 2 miliony dolarów, co przy ośmiu odcinkach daje imponującą kwotę nawet 16 milionów!

Nie oznacza to jednak, że finalnie jego zarobki są największe — bowiem przy mniejszych stawkach i większej ilości odcinków lepiej w tym temacie mają radzić sobie Mariska Hargitay (Law & Order: Special Victims Unit) oraz Ellen Pompeo za rolę w Grey's Anatomy. Te mają za każdy odcinek zarabiać 1 milion dolarów. Podobnie zresztą jak Jason Sudeikis za Teda Lasso, Harrison Ford i Helen Mirren za 1923 i Chris Pratt za The Terminal List. Niebawem ma do nich dołączyc również Zendaya, która równie pokaźne sumy ma zarabiać za każdy odcinek trzeciego sezonu Euforii. W tyle nie zostaje także Kevin Costner, który za występy w każdym odcinku piątego sezonu Yellowstone zarabia 1,2 miliona dolarów. Warto jednak mieć na uwadze, że wszystkie te dane są szacunkowe — bowiem ani producenci, ani sami aktorzy, nie mówią otwarcie o stawkach które ich obowiązują. To akurat wspólny mianownik który łączy zarówno branżę filmową i serialową. Ten stan jednak ma nie trwać wiecznie — i choć obecnie trwa złota era dla seriali telewizyjnych, a wielu aktorów może liczyć na solidne wynagrodzenie — w niedalekiej przyszłości miałoby się to zmienić.