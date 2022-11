Adaptacje gier wideo wychodzą różnie - lecz coraz częściej są to jak najbardziej dobre i spełniające oczekiwania produkcje. Każdy fan danego uniwersum za wszelką cenę chce jak najbardziej się w nie zagłębić i poznać wszelkie tajniki - i bardzo często idealną opcją są właśnie seriale. Jakie tytuły oparte na grach wideo są dostępne na Netfliksie? Sprawdzamy!

Filuś i Kubuś (Cuphead)

Z pewnością kojarzycie Cupheada. Nagradzana i wyjątkowa produkcja, która wyróżnia się fenomenalnym stylem animacji przywołującym na myśl stare filmy Disneya, niejednokrotnie doprowadzała graczy do łez i najprawdopodobniej przyczyniła się do zniszczenia wielu padów. Słodka na pierwszy rzut oka platformówka jest niezwykle trudna i wyzwanie, które przed nami stawia, zwyczajnie może nas przerosnąć. Filuś i Kubuś to jednak serial, który w głównej mierze skupia się wyłącznie na tych pozytywnych aspektach - i będziemy śledzić losy dwóch tytułowych bohaterów, którzy są swoimi przeciwnościami, jednak to tylko dodaje całości charakteru. Jeśli lubicie ten styl animacji i przypadł Wam do gustu świat Cupheada, koniecznie sprawdzie ten serial na Netfliksie.

Arcane (League of Legends)

Arcane to bez dwóch zdań fenomenalna animacja (co udowodniła ilość zdobywanych przez tę produkcję nagród), skupiająca się na historii Vi i Jinx, a właściwie miast Piltover i Zaun. Rywalizacja doprowadza do rozłamów w rodzinie i przyjaźni - i chociaż brzmi to dość “banalnie”, to fabuła przedstawiana w serialu jest zwyczajnie fenomenalna. Jeśli jesteście fanami League of Legends, to z pewnością zadowoli Was również obecność takich postaci jak Caitlyn, Jayce czy Viktor.

Cyberpunk: Edgerunners (Cyberpunk 2077)

CD Projekt Red i Studio Trigger połączyli siły, sprawiając, że miliony ludzi na nowo pokochało Cyberpunka. Futurystyczna i mroczna wizja świata ze świetną animacją i barwnymi postaciami skradła serca widzów, a temat cyberpsychozy, czyli jeden z głównych aspektów Cyberpunka, wreszcie stał się “gorącym” zagadnieniem. Jeśli jeszcze nie poznaliście historii Davida i Lucy, jak najszybciej nadróbcie zaległości.

Wiedźmin (Wiedźmin)

Wiedźmina chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Geralt z Rivii to postać znana już na całym świecie i mnóstwo osób bez zawahania przyzna, że jest to magnum opus polskiej popkultury. Co prawda produkcję czekają teraz solidne perturbacje, bowiem Henry Cavill zrezygnował z głównej roli, lecz bez dwóch jest to dzieło, które fani świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego powinni znać.

Tekken: Bloodline (Tekken)

Tekken: Bloodline skupia się na historii Jina Kazamy, który pierwszy raz pojawił się w Tekkenie 3. Fabuła przedstawiona w grach łączyła wątki Turnieju Króla Żelaznej Pięści, zarządzania ogromną korporacją, międzypokoleniowej walki o władzę rodziny Mishima oraz Genu Diabła. Jeśli lubicie klimat serii i jesteście fanami kultowej postaci, to wiecie, co robić!

Castlevania (Castlevania)

Ostatni członek rodu Belmont próbujący powstrzymać Drakulę przed jego planami, walcząc z całą piekielną armią. 4 sezony wspaniałego widowiska opartego na klasycznej serii gier komputerowych z naprawdę solidną animacją to zdecydowanie coś, czemu warto dać szansę.

DOTA: Dragon’s Blood (DOTA)

Smoczy Rycerz, Davion, zostaje wplątany w niezwykle poważną misję po spotkaniu z Eldwurmem i księżniczką Miraną. Walka ze Scourge'ami to zaledwie mała część całego wyzwania, które czeka głównego bohatera - a cała intryga oraz sceny walki mają bardzo solidną oprawę audiowizualną, dzięki czemu serial zachwyci nawet tych widzów, którzy nie grali nigdy wcześniej w Dotę.

Sonic Prime (Sonic)

Sonic Prime zadebiutuje na Netflix już 15 grudnia. Jest to idealny czas na wydanie nowego serialu, bowiem dopiero mieliśmy do czynienia z premierą gry Sonic Frontiers, oferującej mnóstwo nowych możliwości, przede wszystkim ogromne, otwarte lokacje. Zwiastuny sugerują naprawdę solidne widowisko, więc wszyscy fani niebieskiego jeża powinni wpisać sobie tę datę w kalendarz.

Dragon Age: Rozgrzeszenie (Dragon Age)

Serial Dragon Age, podobnie do Sonic Prime, jeszcze się nie pojawił - jednak jest to zaledwie kwestia czasu, bowiem produkcja pojawi się już 9 grudnia. Serial będzie prawdziwą gratką dla wszystkich fanów uniwersum jednej z najlepszych serii RPG, łącząc w sobie najważniejsze frakcje i gatunki postaci. Efekty tej pracy zobaczymy już wkrótce, jednak jak na razie wszystkie głosy sugerują jedno: szykuje się kolejny hit.

