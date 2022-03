Serial Halo na nowym zwiastunie. Premiera już w tym miesiącu!

Telewizyjne Halo to zupełnie inna historia, niż to, co zostało do tej pory przedstawione w grach. W ekranizacji postanowiono utworzyć alternatywną linię czasu, w której wydarzenia nie są powiązane ze znanymi graczom wydarzeniami. Dość kontrowersyjny ruch, ale może wprowadzić nieco świeżości do już "oklepanych" standardów - w końcu Halo zadebiutowało 21 lat temu.

W serialu zobaczymy Pablo Schreibera. Wciela on się w rolę Master Chiefa. Towarzyszyć mu będzie Jen Taylor grająca Cortanę oraz Natascha McElhone jako dr Catherine Halsey. W obsadzie znaleźli się także Danny Sapani (kapitan Jacob Keyes), Bokeem Woodbine (Soren-066) i Shabana Azmi (admirał Margaret Parangosky). Na ekranie pojawia się też Natasha Culzac (Riz-028), Olive Gray (Miranda Keyes), Yerin Ha (Kwan Ha Boo), Bentley Kalu (Vannak-134), Kate Kennedy (Kai-125) oraz Charlie Murphy (Makee). Wśród twórców serialu znaleźli się Steven Kane oraz Kyle Killen. Ten pierwszy - pomimo zapowiedzi nakręcenia 2. sezonu - postanowił nie wrócić w roli showrunnera.

Halo The Series. Serial aktorski z premierą 24 marca tylko w Paramount+

Czy serial Halo będzie dostępny w Polsce? Paramount+ wciąż do naszego kraju nie dotarł. Nie ma żadnych oficjalnych sygnałów, by to się w najbliższym czasie zmieniło, choć pojawiały się informacje, że nastąpi to w połowie tego roku. Paramount+ miałoby trafić do Polski w połowie roku i zadebiutować jako SkyShowtime. Halo jest serialem tworzonym z myślą o platformie i reklamowany jest jako Paramount+ Original Series. Nie ma więc żadnej pewności, czy któraś ze stacji lub dostępnych w Polsce platform VOD będzie miała możliwość emisji serialu. Jeśli nie - pozostaje uzbroić się w cierpliwość lub szukać sposobów na obejście blokad regionalnych i skorzystać z dostępu do Paramount+.