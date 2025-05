Seria realme 14 5G to gamingowy final boss – zapomnij o ładowarce

Gdy myślimy o urządzeniach do gier, to w pierwszej kolejności przychodzą do głowy konsole i komputery, ale fakt jest taki, że najwięcej jest graczy mobilnych (niespełna 3 miliardy!), którzy już dawno zrozumieli, że po pierwsze branża gier ulega smartfonizacji, a po drugie wcale nie trzeba wydawać kilku tysięcy na wydajny sprzęt, bez problemu radzący sobie z wymagającymi tytułami. W przypadku takich urządzeń liczą się dwa ważne podzespoły – procesor i bateria. Tak się akurat składa, że nowe smartfony z serii realme 14 5G mogą właśnie pochwalić się dużą wydajnością i topową pojemnością baterii. A cena? Będziecie zaskoczeni, że jest tak niska.

realme 14 5G i realme 14T 5G – mistrzowie żywotności baterii

Na co mogą liczyć mobilni gracze i użytkownicy, poszukujący urządzenia pracującego bez przerwy przez kilka dni, a zarazem tacy, którzy nie chcą wydawać majątku na nowego smartfona? Zazwyczaj na 5000 mAh, które stało się niepisanym standardem w segmencie nisko- i średniopółkowym. Uznajmy, że to wystarczająco, by korzystać w trybie mieszanym przez jeden pełny dzień, ale zbyt mało dla gamerów, chcących ze sprzętów wycisnąć tyle mocy, ile fabryka dała.

Dlatego też realme wnosi do segmentu budżetowego powiew świeżości, implementując w swoich nowych smartfonach z serii 14 5G baterię o pojemności 6000 mAh. Co to oznacza dla użytkownika? Cóż, przede wszystkim to, że doładowywaniem w ciągu dnia nie trzeba się przejmować, ale bądźmy bardziej konkretni. Taka pojemność zapewnia możliwość odtwarzania wideo przez 17,5 godziny, więc fani filmów nie powinni czuć się rozczarowani.

Stawiamy jednak w tekście nacisk na gry, więc postarajmy się obrazowo przełożyć pojemność na realne wyniki. realme 14 5G i realme 14T 5G umożliwiają granie przez 10 godzin – i to w tytuły nie byle jakie, bo mowa o takich produkcjach jak PUBG, Call of Duty: Mobile czy Mobile Legends.

W trakcie rozgrywki gracze mogą korzystać z funkcji BYPASSING-u, czyli bezpośredniego połączenia zasilania, zmniejszającego zużycie baterii – chodzi tu o dostarczanie energii od razu do płyty głównej, z pominięciem baterii. Ta – pozostając w spoczynku – nie nagrzewa się i dzięki temu zwiększa swoją żywotność. No, ale nie samą baterią gracz żyje – wspomniałem, że ważny jest także procesor, a ten w obu modelach jest nad wyraz zadowalający.

Wydajność i ekran klasy esportowej

Duża wydajność to również zaleta, jakiej nie zawsze można oczekiwać po smartfonach w tym segmencie cenowym. Chiński producent i tym razem idzie nieco pod prąd, bo do modeli realme 14 5G i realme 14T 5G włożono kolejno Snapdragona 6 Gen 4 i MediaTeka Dimensity 6300 5G. To jednostki zbudowane w najnowocześniejszym procesie technologicznym 4 nm, które gwarantują płynną rozgrywkę z prędkością do 90 klatek na sekundę w topowych grach mobilnych.

Wiadomo jednak, że im wyższe odświeżanie, tym więcej fragów na koncie, dlatego w grach wymagających szczególnej precyzji i responsywnego dotyku można odpalić odświeżanie 120 Hz, które – w parze ze sztuczną inteligencją poprawiającą parametry gry – tworzy świetne warunki do mobilnego grania.

Skoro mowa o odświeżaniu, to warto wspomnieć o wyświetlaczu AMOLED, z poziomu którego przeglądać będziemy treści na nowych smartfonach realme. Jasność 2000 nitów, obsługa przyciemniania PWM, próbkowanie dotyku 1500 Hz i energooszczędność to rzeczy, które go wyróżniają.

Wisienką na torcie jest zaś bioniczny układ chłodzenia z komorą parową 6050 mm² i technologią HyperTherm Graphite. To właśnie dzięki tym komponentom smartfony z serii realme 14 5G wydajnie rozpraszają ciepło, co przekłada się na utrzymanie wysokich parametrów gier – w stosunku do poprzednich generacji obszar chłodzenia komory parowej zwiększył się o 165%.

Wytrzymaj więcej – nie tylko w grach

Zacznę od nawiązania iście gamingowego – realme 14 5G i realme 14T 5G to smartfony, które mogą pochwalić się dużą ilością armoru. Zejdźmy jednak na ziemię i opuśćmy na chwilę wirtualne wszechświaty. W realu zabezpieczenia urządzenia są równie ważne co procesor czy bateria, bo bez dobrej odporności na uszkodzenia smartfon nie mógłby walczyć o podium w swojej klasie cenowej.

Dlatego też smartfony z serii realme 14 5G posiadają najwyższą klasę wodoodporności – IP69. Można je zanurzyć na głębokość 2 metrów i trzymać w wodzie przez 48 godzin – wyjdą z tej próby bez szwanku.

Mecha design

Nie można odmówić realme jednego – designem smartfonowych plecków chiński producent potrafi się wyróżnić. „Czternastka” powinna szczególnie spodobać się fanom science fiction, bo to właśnie tym gatunkiem inspirowana jest wariant Mecha. Posiada wyjątkowe wykończenie, wykonane w procesie litografii nanoskopowej – to technika umożliwiająca uzyskiwanie bardzo małych detali.

realme 14 5G w kolorystyce Mecha przywodzi na myśl kosmiczne skafandry lub robotyczną zbroję, a efekt ten pogłębiają kolorystyczne kontrasty i iluminacja nazwana światłem aureoli – to podświetlenie aktywowane po zwycięskiej rozgrywce.

Design realme 14T 5G to ukłon w stronę mocy mórz i oceanów. Wszystkie warianty kolorystyczne – w tym widoczny na zdjęciu kolor różowy – posiadają mieniące się w świetle wzory przypominające spienione fale. Aż nie ma się ochoty zakładać dołączonego do zestawu etui.

Niech AI Cię wyręczy

Na koniec kilka słów o funkcjach AI, których we współczesnych smartfonach nie może zabraknąć. Zarówno realme 14 5G, jak i realme 14T 5G korzystają z dobroci sztucznej inteligencji, która ułatwi użytkownikom wykonywanie codziennych czynności na smartfonie. Jest gumka AI do błyskawicznego wymazywania niechcianych elementów ze zdjęć, jest też inteligentna pętla, rozpoznająca zawartość ekranu i przewidująca kolejne ruchy, a także funkcja portret AI, udoskonalająca fotki w trybie portretowym.

W temacie fotografii warto także wspomnieć o trybie szybkiej migawki AI, zwiększającym szybkość migawki do poziomu 1/10000 s – zdjęcia w ruchu już nigdy nie będą rozmazane.

realme 14 5G – seria niedrogich tytanów pracy z wyjątkowym wzornictwem

Gdy holistycznie spojrzymy na możliwości, jakie oferują realme 14 5G i realme 14T 5G, to okaże się, że to jedna z najciekawszych propozycji w tym segmencie cenowym. realme 14T 5G w wersji 8/256 GB kupimy już za 1199 zł, a nieco mocniejszy realme 14 5G w konfiguracji 12/256 GB za 1599 zł. Otrzymamy w zamian dobrą wydajność z niezłym chłodzeniem (także w grach mobilnych), dużą baterię, świetny ekran i sporo przydatnych funkcji AI – wszystko to zaś uzupełnione intrygującym wzornictwem, jakiego próżno szukać w smartfonach innych producentów.

Przekonani? No to łapcie bonus – od 9 do 29 maja model realme 14 5G 12+256 GB dostępny jest w cenie 1299 zł zamiast 1599 zł. Promocja obowiązuje u partnerów marki.