Roborock Qrevo 5AE to Twój nowy sprzymierzeniec w domowych porządkach

Weekendowe maratony z mopem i odkurzaczem, ciągłe schylanie się, walka z kablami i ta frustracja, gdy po całym wysiłku i tak gdzieś tam czaił się niewidoczny gołym okiem kurz. No cóż, te czasy powoli odchodzą w zapomnienie, a na scenę wkraczają sprytni pomocnicy, tacy jak Roborock Qrevo 5AE. To nie jest tylko kolejny gadżet – to prawdziwa zmiana w podejściu do utrzymania czystości w domu.

Reklama

Koniec z uciążliwymi włosami: innowacyjny system DuoDivide

Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej spędza sen z powiek każdemu, kto ma w domu długowłosych domowników lub sam gubi ich całkiem sporo – włosy. One są wszędzie! Na dywanie, na panelach, w kątach, a nawet tam, gdzie wydaje się, że ich być nie powinno. Tradycyjny odkurzacz często radzi sobie z nimi tak, że część wciągnie, a reszta owinie się wokół szczotki, zmuszając nas do nieprzyjemnego i czasochłonnego czyszczenia. Roborock Qrevo 5AE podchodzi do tego problemu z zupełnie innej strony, a mianowicie z podwójnym systemem szczotek DuoDivide. Wyobraźcie sobie dwa wałki, które współpracują ze sobą niczym zgrany zespół. Krótkie włosie i spiralne łopatki dosłownie wyczesują te uparte włoski z każdej powierzchni, a mocne ssanie HyperForce o wartości aż 12 000 Pa sprawia, że nic nie ma szans się ukryć.

Boczna szczotka FlexiArm: precyzyjne zamiatanie krawędzi

Ale to nie koniec innowacji w walce z włosami. Bo jest jeszcze boczna szczotka FlexiArm. Ma taki nietypowy, łukowaty kształt i wykorzystuje siłę odśrodkową. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że zamiast plątać się we włosy, ona dosłownie zgarnia je z krawędzi i kieruje prosto pod te główne wałki ssące. A wisienką na torcie jest ta sprytna, miękka gumowa przegródka, która blokuje włosom drogę do owijania się wokół szczotki. Koniec z frustrującym wyciąganiem kłaczków i przerwami w sprzątaniu! Producent chwali się, że ten system usuwa 100% włosów bez splątania i rzeczywiście takowych nie widać po zakończonym przejeździe robota po mieszkaniu.

Inteligentna nawigacja PreciSense LiDAR: perfekcyjna orientacja w Twoim Domu

A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację: wracacie do domu zmęczeni albo wyjeżdżacie na weekend. Ostatnią rzeczą, na jaką macie ochotę, jest wyciąganie odkurzacza i mozolne sprzątanie w takiej sytuacji. I tu wkracza Roborock Qrevo 5AE z pakietem nowoczesnych funkcji. Dzięki inteligentnemu systemowi nawigacji PreciSense LiDAR, ten robot doskonale orientuje się w przestrzeni Waszego domu. Skanuje całe otoczenie w 360 stopniach i tworzy dokładną mapę w czasie rzeczywistym. To nie jest tak, że on błądzi po omacku – on wie dokładnie, gdzie był, gdzie ma jeszcze posprzątać i jaką trasą dotrzeć do celu najefektywniej. A jeśli macie nowy dom albo po prostu przemeblowaliście salon, funkcja szybkiego mapowania błyskawicznie zaktualizuje jego "wewnętrzną mapę". Mało tego, tę mapę możecie sobie podejrzeć w aplikacji, nawet w trójwymiarze, co daje naprawdę fajny wgląd w to, jak robot widzi Wasz dom. A dla tych, którzy mają więcej niż jedno piętro – spokojnie, Roborock Qrevo 5AE zapamięta mapy aż czterech różnych poziomów.

Ale co z tymi niespodziankami, które czasem pojawiają się na podłodze? Rozsypane klocki dziecka, zapomniana zabawka, a może nawet skarpetka, która jakimś cudem znalazła się na środku salonu. Tradycyjny odkurzacz albo by to wciągnął z hukiem, albo by się zablokował. Roborock Qrevo 5AE jest na to przygotowany dzięki systemowi reaktywnego omijania przeszkód Reactive Tech. On dosłownie "widzi" te obiekty dzięki wbudowanemu światłu strukturalnemu i sprytnie je omija. Oczywiście, producent zaleca, żeby nie traktować skarpetek czy kabli USB jako celowych przeszkód do testowania, bo mogą nie zostać wykryte, a czarne przedmioty mogą być dla jego sensorów niewidoczne. Ale w codziennych sytuacjach, gdy na podłodze leży but czy dziecięca zabawka, możecie być spokojni – robot sobie z tym poradzi.

No dobrze, podłogi odkurzone, ale co z tymi uporczywymi plamami? Rozlany sok, zaschnięta kawa – każdy to zna. Roborock Qrevo 5AE nie tylko odkurza, ale także mopuje! I robi to w naprawdę inteligentny sposób. Wyposażony w dwa unoszące się mopy, radzi sobie z różnego rodzaju zabrudzeniami, zarówno na gładkich płytkach, jak i na bardziej chropowatych powierzchniach. Te mopy obracają się z prędkością do 200 razy na minutę, naśladując ruchy, jakie wykonujemy podczas ręcznego mycia podłóg. Dzięki temu efekt jest naprawdę imponujący. A co z dywanami? Nie musicie się martwić, że robot je zamoczy. Inteligentny moduł mopujący automatycznie podnosi się o 10 mm, gdy wykryje dywan o krótkim włosiu.

Wielofunkcyjna stacja dokująca, która zrobi sporo za Ciebie

A teraz crème de la crème, czyli wielofunkcyjna stacja dokująca. Zapomnijcie o ręcznym opróżnianiu pojemnika na kurz po każdym sprzątaniu i o ciągłym płukaniu mopa. Ta stacja robi to wszystko za Was. Po pierwsze, automatycznie opróżnia pojemnik na kurz robota, dzięki czemu możecie cieszyć się czystością nawet przez ponad 7 tygodni bez kiwnięcia palcem. Po drugie, zajmuje się mopami. Ma 3-stopniowy system czyszczenia, który obejmuje pranie wstępne, płukanie i suszenie podczas wirowania – zupełnie jak w pralce! Co więcej, stacja sama napełnia zbiornik na wodę w robocie, gdy ten jest pusty, co pozwala mu umyć nawet do 330 m² powierzchni na jednym napełnieniu. A po skończonym mopowaniu, mopy są suszone ciepłym powietrzem, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i rozwojowi bakterii. I to wszystko przy minimalnym poziomie hałasu – suszenie mopów jest podobno tak ciche jak rozmowa w bibliotece! A dla tych, którzy dbają o higienę w każdym detalu, stacja ma zdejmowaną podstawę, co ułatwia jej dokładne wyczyszczenie.

Pełna kontrola w Twojej dłoni: aplikacja mobilna i inteligentne funkcje

Ale to nie wszystko! Ten inteligentny pomocnik jest w pełni konfigurowalny za pomocą rozbudowanej aplikacji na smartfona. Możecie zdalnie uruchomić sprzątanie, nawet będąc poza domem. Możecie wskazać konkretne miejsce, które wymaga szybkiego ogarnięcia, a robot tam pojedzie, posprząta i wróci na swoją trasę. Możecie tworzyć niestandardowe trasy sprzątania, zapisywać je jako skróty i uruchamiać jednym dotknięciem. Możecie ustawiać elastyczne harmonogramy sprzątania na różne dni i godziny, wybierać konkretne pomieszczenia, tryby pracy, a nawet ustalać kolejność sprzątania pomieszczeń. A jeśli macie małe dzieci, z pewnością docenicie funkcję blokady przycisków na obudowie robota. Dla posiadaczy Apple Watch jest też możliwość sterowania robotem z poziomu zegarka lub za pomocą widżetów na ekranie głównym telefonu – wygoda na wyciągnięcie ręki!

Reklama

Inteligentny tryb SmartPlan: sprzątanie dopasowane do Twoich potrzeb

A wisienką na torcie jest inteligentny tryb SmartPlan. Dzięki niemu robot sam analizuje Wasze otoczenie i dostosowuje strategię sprzątania do rodzaju podłóg i poziomu zabrudzeń. Na przykład, gdy wjedzie na dywan, automatycznie zwiększy moc ssania. Co ciekawe, dla dywanów możecie ustawić specjalne strategie czyszczenia, takie jak głębokie czyszczenie w szachownicę lub opcję, aby najpierw odkurzyć dywan na sucho, a dopiero potem zająć się resztą podłóg. Możecie też zdefiniować, których dywanów robot ma unikać, na przykład tych z długim włosiem. Co ważne, przed pierwszym użyciem SmartPlan warto ręcznie oznaczyć typy pomieszczeń w aplikacji, aby robot wiedział, gdzie ma do czynienia z płytkami, a gdzie z parkietem.

Roborock Qrevo 5AE to nie tylko odkurzacz – to kompleksowe rozwiązanie do utrzymania czystości w domu. Działa sprawnie, inteligentnie i z minimalnym udziałem człowieka. Dzięki niemu możecie zapomnieć o wielu uciążliwych obowiązkach i zyskać więcej czasu na to, co naprawdę lubicie. On działa w tle, nie rzuca się w oczy, a efekt jego pracy jest naprawdę widoczny.

Reklama

--

Materiał powstał we współpracy z marką Roborock.