AI PC - tak będzie wyglądać każdy komputer

Jednym z kluczowych obszarów tej transformacji jest edukacja, gdzie AI staje się nie tylko przedmiotem nauki, ale przede wszystkim potężnym narzędziem wspierającym zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Firma Intel, aktywnie uczestniczy w tym procesie, realizując w Polsce pionierskie programy.

Reklama

Pionierskie programy z AI PC w roli głównej

W Polsce te globalne plany przekładają się na lokalne sukcesy. Od 2019 roku przeszkolono już ponad 250 nauczycieli oraz 5000 uczniów szkół średnich i techników w ramach programów "AI for Youth" i "AI for Future Workforce". To jednak dopiero początek rewolucji, której kulminacyjnym momentem jest pilotażowe wdrożenie laboratoriów AI w sześciu wybranych polskich szkołach. Polska stała się tym samym pierwszym krajem w Europie, a jednym z pierwszych na świecie, gdzie Intel, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz partnerami technologicznymi takimi jak Dell, HP Inc., Lenovo i Microsoft, zdecydował się na ten odważny krok.

Celem tego pionierskiego programu jest zapewnienie uniwersalnych rozwiązań do nauki o sztucznej inteligencji i jej praktycznego wykorzystania we wspieraniu zajęć dydaktycznych z różnych przedmiotów. Szczególnie istotne jest zapewnienie wysokiej jakości dostępu do edukacji cyfrowej uczniom z mniejszych miejscowości, wyrównując szanse i otwierając przed nimi świat nowoczesnych technologii. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma ambitny plan wyposażenia aż 12 tysięcy szkół w laboratoria AI do 2026 roku w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co świadczy o strategicznym znaczeniu, jakie państwo przywiązuje do tej inicjatywy.

AI PC w całej Polsce

Harmonogram pilotażu, obejmujący szkolenia nauczycieli, instalację pracowni, uroczyste inauguracje, a nawet hackathony dla uczniów, pokazuje dynamiczny charakter tego przedsięwzięcia. Szkoły biorące udział w pilotażu, rozlokowane w różnych częściach Polski – od Torunia i Niepołomic, przez Gdynię i Wschowę, aż po Białystok i Poniatową – stają się poligonem doświadczalnym nowej ery w edukacji. Perspektywę nauczyciela doskonale ilustruje wypowiedź Moniki Widulińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Niepołomicach.

Podkreśla ona, że AI LAB nie tylko ułatwia naukę, ale przede wszystkim pomaga w kształtowaniu u uczniów właściwych nawyków cyfrowych oraz w mądrym i celowym wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wspomina o rozwijaniu kreatywności dzieci i edukowaniu całego środowiska społecznego. W jej opinii, rola nauczyciela ewoluuje do roli przewodnika, który wskazuje uczniom właściwy kierunek w cyfrowym świecie, gdzie AI odgrywa coraz większą rolę. Podkreśla również kluczowe zadanie nauczycieli, jakim jest pokazanie uczniom, jak korzystać ze sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i etyczny. W jej szkole AI LAB tętni życiem w ramach Akademii AI "zAIinteresowani", podczas hackathonów oraz w codziennych projektach edukacyjnych.

AI PC: Kolejny krok w ewolucji komputerów osobistych

W tym kontekście nie sposób pominąć koncepcji AI PC, która stanowi kolejny, naturalny krok w ewolucji komputerów osobistych. AI PC pozwala w pełni wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji dzięki połączeniu dedykowanych podzespołów sprzętowych i oprogramowania. Różnica w stosunku do tradycyjnych komputerów polega na wbudowanych funkcjach AI i przetwarzaniu większości zadań lokalnie, bez konieczności polegania na chmurze. Możliwości AI PC gwarantują wzrost bezpieczeństwa, produktywności i kreatywności.

Szybkość, prywatność, personalizacja

Kluczowe korzyści płynące z użytkowania AI PC są od razu zauważalne. Oferują one szybsze i bardziej inteligentne działanie dzięki układowi NPU dedykowanemu do obliczeń AI. Lokalne przetwarzanie danych gwarantuje wyższy poziom prywatności, chroniąc wrażliwe informacje użytkownika. Systemy AI wbudowane w AI PC uczą się zachowań użytkownika, oferując spersonalizowane doświadczenie i dostosowując się do jego indywidualnych potrzeb. Inteligentne zarządzanie energią przekłada się na energooszczędne działanie i dłuższy czas pracy na baterii. Co istotne, przetwarzanie w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastową reakcję na funkcje wspomagane przez AI, eliminując opóźnienia związane z przesyłaniem danych do chmury. AI PC wspiera użytkowników w rozwoju praktycznych umiejętności, pomaga lepiej organizować codzienną naukę, a także umożliwia skuteczne tworzenie innowacyjnych rozwiązań AI.

W kontekście edukacji, AI PC otwierają nowe możliwości. Mogą oferować interaktywne korepetycje, automatycznie generować i oceniać zadania, streszczać teksty, tłumaczyć języki czy planować proces nauki. Dla nauczycieli stanowią potężne narzędzie do tworzenia angażujących cyfrowych materiałów lekcyjnych. Dzięki lokalnym modelom AI, działają niezależnie od połączenia z internetem, co zwiększa efektywność i bezpieczeństwo pracy. Korzystanie z AI PC pozwala także użytkownikom na oszczędność czasu sięgającą około 240 minut tygodniowo dzięki wydajniejszej realizacji zadań. Systemy AI potrafią przetwarzać tekst niemal natychmiastowo, co znacząco usprawnia wiele codziennych czynności. Efektywność spotkań również ulega poprawie, dzięki możliwości natychmiastowego generowania podsumowań, co w porównaniu do ręcznego tworzenia zajmuje ułamek czasu.

Reklama

Konkretne pomysły i rozwiązania - mamy sukcesy!

Laureaci głównej nagrody w globalnym konkursie Intel AI Global Impact Festival 2024, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Iłży – Tomasz Kozłowski, Zofia Remi i Wojciech Czubak – swoim projektem CMA (Comprehensive Medical Assistant) udowodnili, że polska młodzież ma ogromny potencjał w dziedzinie sztucznej inteligencji. Ich innowacyjne rozwiązanie, oparte na diagnostyce obrazowej, ma na celu wsparcie lekarzy w diagnozowaniu chorób i zarządzaniu pacjentami, odpowiadając na palący problem wypalenia zawodowego w środowisku medycznym. Projekt CMA uwzględnia ważne aspekty etyczne odpowiedzialnego wdrażania AI, co świadczy o dojrzałym podejściu młodych naukowców do tej technologii. Chociaż źródła nie mówią wprost o wykorzystaniu AI PC w ich pracy, to projekty takie jak CMA doskonale ilustrują praktyczne zastosowanie zaawansowanych możliwości AI, które są fundamentem działania AI PC.

Podobne zaawansowane technologie AI, zbliżone do tych implementowanych w AI PC (jak procesory Intel® Core™ Ultra 200V i OpenVINO™), znalazły zastosowanie w systemie WADAS (Wild Animals Detection and Alert System) w Parku Narodowym Abruzzo, Lazio i Molise we Włoszech. Stefano Dell'Osa z firmy Intel pracował nad tym systemem, który wykorzystuje AI do wykrywania dzikich zwierząt, w tym krytycznie zagrożonych niedźwiedzi brunatnych marsykańskich. Co istotne, WADAS działa bez konieczności użycia dedykowanych kart graficznych czy infrastruktury chmurowej, dostarczając informacje w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki temu możliwe jest wysyłanie alertów do służb parkowych lub aktywowanie urządzeń IoT, takich jak podświetlane znaki drogowe, w celu minimalizowania ryzyka wypadków i poprawy koegzystencji ludzi i zwierząt. Dell'Osa podkreśla, że AI ma ogromny potencjał w zwiększaniu bezpieczeństwa tej współegzystencji. Ten przykład pokazuje, jak lokalne przetwarzanie AI, charakterystyczne dla AI PC, może być wykorzystane w realnych, krytycznych zastosowaniach środowiskowych.

Reklama

AI PC sercem projektów w Polsce

Inicjatywy Intela w zakresie edukacji o AI w Polsce, w tym programy Digital Readiness, pilotażowe laboratoria AI w szkołach realizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i partnerami technologicznymi, rola nauczycieli w tym procesie, koncepcja AI PC jako wszechstronnego narzędzia wspierającego naukę oraz imponujące sukcesy polskich uczniów na arenie międzynarodowej, tworzą spójną wizję przyszłości. To przyszłość, w której sztuczna inteligencja staje się integralną częścią edukacji, rozwijając kompetencje cyfrowe, otwierając nowe możliwości i przygotowując młode pokolenie do wyzwań nadchodzącej ery cyfrowej. Polska, dzięki odważnym i strategicznym inwestycjom w edukację o AI, ma szansę stać się liderem tej transformacji w Europie.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Intel.