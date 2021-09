SERES 3 - w Polsce pojawia się nowa marka samochodów elektrycznych

SERES 3 wchodzi do Polski

O marce SERES mogliście już słyszeć, kilka tygodni temu ogłosiła ona współpracę z Huawei w kwestii tworzenia oprogramowania dla motoryzacji. To znana chińska marka, która ma w swojej ofercie obecnie dwa SUVy - SERES 3 i SERES SF5, do których dołączy niedługo większy model SF7. W Polsce dostępny będzie ten pierwszy, najsłabszy z całej gamy, ale jednocześnie najtańszy. Elektryczny miejski crossover jest przestronny i praktyczny, ma nadwozie o długości 4,385 m, wnętrze wykończone skórą, wyposażony jest też między innymi w system kamer 360°, elektryczne, podgrzewane fotele oraz panoramiczny dach.

Technologia pojazdów elektrycznych SERES narodziła się w Dolinie Krzemowej, a ich komponenty są produkowane w Stanach Zjednoczonych i Chinach. W fazie projektowania szczególną uwagę zwrócono na czynniki bezpieczeństwa oraz przyjazność dla środowiska. W samochodach zastosowano bezkobaltowe baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) - jeden z najbezpieczniejszych typów baterii litowych, zapewniający stabilność i długowieczność. SERES 3 wyposażony jest w akumulator o pojemności 53 kWh i silnik o mocy 162 KM. Według NEDC (New European Driving Cycle) maksymalny zasięg wynosi nawet 405 kilometrów, natomiast bardziej realistyczny jest zasięg w trybie komfortowym, który wynosi około 329 km. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 8,9 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 155 km/h. Baterię można naładować od 20 do 80% w ciągu 30 minut (max. 60 kW), natomiast normalny czas ładowania wynosi 8 godzin (6,6 kW).

Auto będzie dostępne w cenie około 37 000 euro, czyli w przeliczeniu około 167 000 złotych, co nie wydaje się raczej standardową cenę jak na oferowaną specyfikację. Producent daje 5 lat gwarancji na samochód oraz dodatkowo 8 lat lub 120 000 km na baterie. Jeśli chcecie zapisać się na jazdę próbną to można to zrobić na stronie evmotors.eu, jazdy próbne odbędą się w Warszawie, Wrocławiu oraz Łodzi.