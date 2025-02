Sensacja na Marsie. Wiemy, co wywołuje dziwne trzęsienia

Już od początku misji InSight naukowcy próbowali dojść do tego, co jest odpowiedzialne za wykrywane wstrząsy sejsmiczne. Możliwe, że w końcu znaleźliśmy na to odpowiedź.

Dzięki nowoczesnym metodom analizy danych opartym na sztucznej inteligencji, naukowcom udało się lepiej zrozumieć sejsmiczną aktywność Marsa. Międzynarodowy zespół badawczy, kierowany przez naukowców z Uniwersytetu w Bernie, odkrył, że uderzenia meteorytów odgrywają znacznie większą rolę w wywoływaniu wstrząsów na Czerwonej Planecie, niż dotychczas sądzono.

Jaki jest prawdziwa przyczyna trzęsienia na Marsie?

Dotychczasowe badania sugerowały, że wstrząsy sejsmiczne na Marsie mają głównie podłoże tektoniczne. Jednak dzięki analizie danych zebranych przez sondę InSight, naukowcy byli w stanie powiązać liczne wstrząsy z bezpośrednimi uderzeniami meteorytów. W ramach badania wykorzystano techniki uczenia maszynowego do przeanalizowania tysięcy zdjęć satelitarnych, co pozwoliło zidentyfikować 123 nowe kratery powstałe w latach 2018–2022.

W szczególności udało się powiązać 49 z tych uderzeń ze zarejestrowanymi wstrząsami sejsmicznymi, co potwierdziło, że część marsjańskich trzęsień ma pochodzenie impaktowe. Te odkrycia zmieniają sposób postrzegania sejsmologii Marsa i wymagają rewizji wcześniejszych modeli budowy wnętrza planety.

Grafika: V. T. Bickel, I. J. Daubar, G. Zenhäusern, G. Doran, C. Charalambous, B. Fernando, A. Sokolowska, K. L. Wagstaff, T. Pike, S. C. Stähler, J. Clinton, D. Giardini https://doi.org/10.1029/2024GL109133

Naukowcy ustalili, że częstość uderzeń meteorytów w powierzchnię Marsa jest nawet 2,5 razy większa, niż wcześniej zakładano. Szczególnie istotnym przypadkiem było uderzenie, które spowodowało powstanie 21,5-metrowego krateru w regionie Cerberus Fossae. To wydarzenie umożliwiło porównanie fal sejsmicznych generowanych przez impakt z tymi pochodzącymi z procesów tektonicznych. Wyniki wykazały, że fale sejsmiczne z meteorytów mogą przenikać do głębszych warstw planety, co przeczy wcześniejszym hipotezom.

Możliwe, że nie udałoby się tego osiągniąć bez AI. Analiza zdjęć wysokiej rozdzielczości, wykonanych przez instrumenty HiRISE oraz CaSSIS, została wsparta algorytmami sztucznej inteligencji. To one przeszukiwały ogromne ilości danych w poszukiwaniu świeżych kraterów, co znacznie przyspieszyło proces identyfikacji nowych uderzeń.