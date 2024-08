Selfie, które mogło zniszczyć im życie. Medaliści poddani ocenie teologicznej

Pamiętacie słynne selfie reprezentantów Korei Północnej, na którym znaleźli się także przedstawiciele zespołu tenisa stołowe, pochodzący ze skłóconej od dekad Korei Południowej? W trackie Igrzysk Olimpijskich wywołał w mediach wiele zachwytów nad sportem ponad podziałami, ale ci nieco twardziej stąpający po świecie internauci proroczo podkreślali, że takie zachowanie nie spodoba się komunistycznej władzy. Jak informują bowiem media zza oceanu, wspomnieni sportowcy z Korei Północnej mają teraz poważny problem natury ideologicznej.

Do kraju lepiej nie wracać

Dla sportowców z KP wyjazd na Igrzyska Olimpijskie to jedyna okazja na wyrwanie się z trybików machiny propagandowej Kim Jong Una i zobaczenie zupełnie innego świata. O tym, jakie losy czekają przegranych reprezentantów kraju po powrocie do ojczyzny, mówiło się z ciarkami na skórze – i choć na dobrą sprawę nie wiadomo, jak wiele z tych historii okazało się prawdą, to chyba wszyscy jesteśmy świadomi tego, że ponure anegdoty o obozach mają w sobie spore ziarno prawdy – do licznych zaś prób ocieplania wizerunku Korei Północnej (jak choćby ostatnia zapowiedź otwarcia granic na ruch turystyczny) trzeba podchodzić z chłodną głową.

Źródło: Reuters

Dlaczego o tym wspominam? Bo Korea dalej przeraża procedurami oceny ideologicznej, której zostali rzekomo poddani reprezentanci wracający z Igrzysk. Czy selfie z wrogiem to faktycznie bilet w jedną stronę?

Odfiltrować zachłyśniętych Zachodem

Między Koreą Północą a Koreą Południową zgrzyta już od przeszło 70 lat, bo zakończona rozejmem, a nie pokojem wojna z lat 50. ubiegłego wieku wciąż jest powodem politycznych przepychanek. To teoretycznie nie powinno się przekładać na wolny od ideologii sport, choć w praktyce jeden zły ruch może kosztować północnokoreańskich sportowców wolność – lub skrajnych przypadkach życie.

Biorąc pod uwagę powyższe, można więc uznać, że pechowe selfie można uznać z wykroczenie z kategorii tych niewybaczalnych – no, chyba że winni posypią głowę popiołem podczas oceny ideologicznej. Tam ma składać się z trzech etapów, prowadzonych między innymi przez przedstawicieli Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei oraz Ministerstwa Kultury Fizycznej.

Źródło: Depositphotos

To taki filtr – ma odcedzić tych, którzy w swej nierozważności zachłysnęli się Zachodem, lub – co gorsza – wpadli na pomysł krytyki rządów Kima. Krytyka to kluczowe słowo, bo dokonanie surowej samooceny jest zasadniczą częścią ostatniego etapu prania mózgu. Warto także zastanowić się nad występkami innych kolegów z zespołu. Pominięcie tego etapu nie jest mile widziane i może prowadzić do represji.

The Telegraph podkreśla szczególnie gniew na Ri Jong Sik i Kim Kum Yong, zdobywców srebrnych medali – powołując się na anonimowe źródła z Pjongjangu. Mieli oni uśmiechać się w obecności reprezentantów innych państw, co nie spodobało się komunistycznej władzy. To dołujące, że nie znamy – i prawdopodobnie nie poznamy – dalszych losów medalistów, a także ich rodzinom, które przecież w ramach przykładu też zapewne zostaną objęte represjami z powodu jednego zdjęcia.