Wbudowana karta SIM to także podstawa systemu bezpieczeństwa eCall. Dzięki niemu możliwa jest komunikacja z centrum obsługi np. w razie jakiejś przygody na drodze, co umożliwi szybsze i precyzyjniejsze uzyskanie pomocy. System ma też dodatkowy algorytm w sytuacji poważniejszego wypadku. Wówczas – jeśli uruchomione zostały poduszki powietrzne – wykonywane jest automatyczne połączenie do centrum obsługi. Jeśli jego pracownikowi nie uda się skontaktować z pasażerami pojazdu, to natychmiast powiadamia on służby ratunkowe, które zostaną skierowane w miejsce, w którym znajduje się pojazd. Co równie istotne, wybrane parametry, np. które dokładnie poduszki zostały uruchomione, służby otrzymają informacje w jakim stanie jest potencjalnie samochód.

Dostęp do internetu to także możliwość słuchania radia online. Umożliwia to bezproblemowe słuchanie polskich stacji radiowych nawet podczas podróży zagranicznych.