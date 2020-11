Cupra Leon e-Hybrid (245 KM)

Cupra Leon w wersji hybrydowej to samochód nastawiony na sportowe doznania, nie tylko dzięki temu, że jego zespół napędowy oferuje 245 KM mocy, ale także przez to że m.in. zawieszenie zostało zestrojone pod kątem dynamicznej jazdy. Główne elementy hybrydowego zespołu napędowego są podobne do tego, co znamy z Seata Leona e-Hybrid, ale ich sumaryczne parametry są lepsze, czego efektem jest dużo lepsze przyspieszenie: od 0 do 100 km/h w 7 sekund! Elektryczny zasięg? Wciąż na bardzo wysokim poziomie: 52 km – czyli więcej niż przeciętnie potrzebują europejscy kierowcy do codziennego poruszania się. W efekcie, taki typowy koszt dojazdu do pracy i powrotu także zamyka się w kwocie rzędu 6 zł. I to w takim samochodzie o sportowym charakterze i dynamicznej stylistyce!