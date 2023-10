Lepsza niż Tinder? Ta apka znajdzie idealnego partnera w kilka sekund

Co potrzebne jest do znalezienia idealnego partnera/partnerki w internecie? Ta apka przekonuje, że jedno zdjęcie i odrobina sztucznej inteligencji.

Czy chcemy czy nie, żyjemy w czasach, w których rytm naszego życia wygląda zupełnie inaczej, niż kiedyś. Inaczej wygląda praca, życie codzienne i nasze aktywności, więc nie ma się co dziwić, że i społeczne życie i poznawanie nowych osób się zmieniło. W tym aspekcie takie aplikacje, jak Tinder święcą dziś triumfy, ponieważ pozwalają poznawać ludzi w szybszy i efektywniejszy sposób niż kiedykolwiek wcześniej.

Jednocześnie jednak - takie aplikacje randkowe nie są perfekcyjne, ponieważ nawet, jeżeli starają się one dopasować wyświetlane nam osoby do naszych preferencji - mechanizm ten nigdy nie jest idealny i raczej nie ma co liczyć na to, że każda osoba będzie dla nas odpowiednia. Dlatego też reputacja Tindera i innych podobnych serwisów w oczach niektórych nie jest zbyt wysoka.

Dlatego też nie ma się co dziwić, że trwają poszukiwania lepszej alternatywy dla tego typu aplikacji. Ta, która właśnie powstała, może być bardzo ciekawym konceptem.

SciMatch - połączy was stosując potęgę nauki

Sztuczna inteligencja poczyniła w ostatnim czasie może pochwalić się olbrzymimi postępami, szczególnie jeżeli chodzi o zastosowania konsumenckie. Nie dziwne więc, że ludzie starają się ją wykorzystać do praktycznie każdego celu. Takim jest też SciMatch, czyli aplikacja randkowa, która ma być skuteczna właśnie dzięki zastosowaniu AI. Jedynym, co trzeba w niej zrobić, to wgranie swojego selfie, a algorytm zrobi za nasz resztę.

Technologia ma bowiem zeskanować przesłane zdjęcie, a następnie, na jego podstawie, określić 5 podstawowych cech ludzkiego charakteru - neurotyczność, ekstrawersje, otwartość, ugodowość i sumienność. Jak aplikacja chce to zrobić, to już jej tajemnica, natomiast twórcy twierdzą, że jest w tym znacznie lepsza od ludzi i może pochwalić się skutecznością na poziomie 87 proc. Dzięki tej wiedzy aplikacja ma mieć aż 77 proc. skuteczności w doborze potencjalnego partnera/partnerki - znacznie więcej niż Tinder.

Być może właśnie dlatego inne apki randkowe również planują wdrożyć elementy AI do swojego algorytmu dopasowywania do siebie użytkowników. Tymczasem SciMatch można pobrać na telefony z iOS i w App Store może pochwalić się całkiem dobrymi ocenami, choć oczywiście nie liczyłbym na to, że w Polsce znajdzie się jakakolwiek duża grupa użytkowników tej aplikacji. Niemniej, pomysł by dopasowywać ludzi do siebie tylko i wyłącznie na podstawie jednego zdjęcia, bez żadnych informacji o sobie wydaje się, nawet jak na współczesne czasy, dosyć rewolucyjny.

Myślicie, że się przyjmie?