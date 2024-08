Apple tworzy podcast kryminalny. Premiera już za tydzień

Podcasty kryminalne to bez wątpienia najgorętsza kategoria w tym segmencie rozrywki. Choć czerpanie "rozrywki" podczas słuchania o zbrodniach może być oceniane dość szorstko, to najwyraźniej wielu użytkowników do niej właśnie zalicza podcasty z kategorii true crime.

Scamtown: podcast true crime wyprodukowany na zlecenie Apple

Scamtown, bo tak zatytułowana jest produkcja, oficjalnie zadebiutuje już w przyszły poniedziałek, 26 sierpnia. Za produkcję odpowiedzialni będą twórcy dokumentów, którzy mają na swoim koncie takie produkcje jak "The Big Conn" i "McMillion$". Zwiastun serialu już czeka do odsłuchania, a w opisie czytamy:

Każdy odcinek „Scamtown” przedstawia inny schemat, zawierający mieszankę dzikich hustli, zaskakujących napadów, zakazanej miłości i wybuchowych momentów, z historiami opowiedzianymi zarówno przez twórców, jak i osoby, które je przeżyły. Od pomysłowej wpadki telemarketingowej i podpalenia Bostonu, po aresztowanie włoskiego mafiosa z powodu oliwy z oliwek i eskapady złodzieja rzadkich książek, prawdziwe historie kryminalne w „Scamtown” są dziwniejsze niż fikcja i pełne dziwactw, moralnej dwuznaczności i niezapomnianych opowieści.

Dla wielu zawodem może okazać się to, że nie będzie to cały sezon poświęcony jednej sprawie — do czego przyzwyczaiło nas wiele dużych, zagranicznych, produkcji true crime. Mimo wszystko to prawdopodobnie produkcja, która mimowolnie przyciągnie słuchaczy z całego świata.

Scamtown - premiera podcastu true crime Apple już 26 sierpnia. Subskrybenci Apple TV+ odsłuchają wszystko hurtem

Premiera podcastu już w przyszłym tygodniu — i do wszystkich na start trafią dwa odcinki, zaś kolejnych 9 będzie pojawiać się tydzień po tygodniu. Jeżeli jednak macie podłączone konto z aktywną subskrypcją Apple TV+, całej serii będziecie mogli wysłuchać już za kilka dni, bo wszystkie odcinki mają zostać wówczas udostępnione hurtem.