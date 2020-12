Samsung żegna się z serią Galaxy Note? Jakoś trudno mi w to uwierzyć

Samsung porzuci serię Galaxy Note?

Galaxy Note jest już z nami tyle lat, że bez wątpienia jest to dla firmy tak samo ważny telefon, jak podstawowa flagowa seria S. Doskonale pamiętam pierwszą odsłonę i choć jej nie posiadałem, to wraz ze znajomymi podśmiewałem się z tych, którzy próbowali prowadzić z niego rozmowy telefoniczne. Wyglądało jakby ktoś przykładał sobie do głowy tablet – a potem rysik udowadniał, że duży rozmiar wyświetlacza ma sens. Dla przypomnienia – pierwszy Galaxy Note miał ekran o przekątnej 5,29 cala, czego dziś absolutnie nie można uznać za duży wyświetlacz – ale swego czasu robił ogromne wrażenie. No cóż, kto by pomyślał, że po latach przywykniemy nawet do większych telefonów.

Seria miała swoje wzloty i upadki, ostatnie odsłony zostały przyjęte raczej umiarkowanie ciepło, bo wyłączając obsługę rysika, ten telefon w portfolio Samsunga nie ma już tak dużego sensu jak kiedyś. Pojawiają się informacje, że tak samo myśli również koreański producent, który miałby już latem 2021 roku zrezygnować z Galaxy Note. A co z rysikiem? S Pen miałby współpracować z Galaxy S21 Ultra. Naprawdę ciężko mi uwierzyć, że Samsung porzuci popularną serię premium, natomiast jeśli zastanowić się nad tym dłużej – to przy S Ultra faktycznie ma to sens i może okazać się ciekawszym pomysłem. Dwóch dużych smartfonów z rysikiem bym się nie spodziewał, więc albo pożegnamy wtedy Note’a, albo Ultra. Z drugiej strony Samsung nie dał jasnej informacji, że powinniśmy żegnać się z „Notatnikiem”, więc moim zdaniem to zbyt daleko idąca interpretacja.

Galaxy S21 już w styczniu?

Sami doskonale widzicie, że w związku z pandemią nieco zmienia się kalendarz wydawniczy sprzętu. Rzekomo w styczniu przyszłego roku miałby odbyć się Galaxy S21 Unpacked – nieco dziwna data, prawda? Obawiam się, tu również ktoś rozsiewa informacje bazujące na nadinterpretacji, bo mi to wygląda raczej na normalna konferencję Samsunga podczas styczniowych targów CES w Las Vegas. Czy jest szansa na to żeby pokazano i zapowiedziano tam Galaxy S21? Szczerze wątpię, celowałbym raczej w konferencje poświęconą przyszłości oprogramowania i ogólnego podejścia Samsunga do tworzenia urządzeń.