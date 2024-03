Chcesz polecieć na Marsa? Zobacz oficjalne wymagania NASA

Bycie astronautą to, oprócz bycia pilotem, lekarzem czy archeologiem, jeden z najczęściej wybieranych przez dzieci "wymarzonych" zawodów. Jednak w tym wypadku siłą rzeczy zaledwie garstka osób ma okazję to marzenie spełnić. W całej historii ludzkości zaledwie 643 przekroczyło granicę 100 km ponad ziemią, 24 osoby wylądowały na Księżycu, a zaledwie 12 miało okazję po nim stąpać.

Co więcej - od ostatniej załogowej misji na Księżyc (Apollo 17) minęło już ponad 50 lat, i od tamtego czasu żaden człowiek nie postawił stopy na planecie innej niż Ziemia. To się jednak zmienia ponieważ NASA ma bardzo ambitne plany. W opublikowanych materiałach ogłosiła otwarcie programu rekrutacyjnego, który ma na celu pozyskanie kolejnych astronautów. Jak podaje agencja - "Teraz program Artemis przygotowuje się do lądowania pierwszej kobiety i kolejnego mężczyzny na Księżycu. Statek kosmiczny Orion umieszczony na rakiecie Space Launch System (SLS) zabierze ludzi w przestrzeń kosmiczną dalej niż dotychczas – w ramach misji na Księżyc, a ostatecznie na Marsa".

Co trzeba potrafić, żeby polecieć na Marsa?

Materiał wideo opublikowany przez NASA wydaje się być skierowany do ludzi z pasją i zaangażowaniem, którzy chcą odkrywać kosmos.

Jednak jeżeli spojrzymy na oficjalne wymagania zobaczymy, że sama pasja w tym wypadku nie wystarczy, ponieważ potencjalni kandydaci na astronautów muszą spełnić szereg wymogów, zanim będą mogli myśleć o aplikacji. Aby móc zostać astronautą, trzeba:

Być obywatelem USA

Posiadać tytuł magistra w dziedzinie STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), w tym inżynierii, nauk biologicznych, nauk fizycznych, informatyki lub matematyki, uzyskany w akredytowanej instytucji

Posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na odpowiednim poziomie zdobyte po ukończeniu studiów (lub 1000 godzin pracy pilota-dowódcy, z czego co najmniej 850 godzin na samolotach odrzutowych o wysokich osiągach). W przypadku lekarzy czas rezydentury może być wliczany do doświadczenia i musi ona zostać zakończona do czerwca 2025 r.

Być w stanie pomyślnie ukończyć test fizyczny dla astronautów

Spośród kandydatów zostanie wybranych kilkadziesiąt najbardziej obiecujących osób, które zostaną zaproszone do centrali NASA, gdzie zostaną przeprowadzone kolejne wywiady, mające zadecydować o składzie osobowym, który poddany zostanie specjalnemu treningowi, zarówno fizycznemu, jak i technicznemu, który ma przygotować ich do misji.

Jest to niezbędne, ponieważ o ile lot załogowy na księżyc to czas 8 dni, co i tak stanowi olbrzymie wyzwanie dla współczesnej technologii, potencjalny lot załogowy na Marsa trwałby 8 miesięcy (tyle leciał tam łazik Curiosity). Zupełnie inną kwestią jest też zapewnienie warunków do życia na Marsie i bezpieczne sprowadzenie śmiałków do domu. Dość powiedzieć, że niedoszły projekt Mars One zakładał, że podróżna tę planetę byłaby dla astronautów biletem w jedną stronę.

