SSD 256 GB już nie robi na nikim wrażenia. A co powiecie na 256... TB?

Czy tego chcemy czy nie, jeżeli chodzi o pliki i programy, wszystko dziś "waży" więcej niż kiedyś. Zdjęcia robione smartfonem z aparatem o wysokiej rozdzielczości, jak np. 200 Mpix, potrafią ważyć niemało. Do tego filmy w 4K, gry które zajmują setki GB miejsca czy równie rozbudowane programy skutecznie zapychają nam miejsce na dysku. I owszem, duża część rzeczy przenosi się "do chmury", ale nie zmienia to faktu, że pomimo rozwoju technologii popyt na dyski o coraz większych pojemnościach wciąż się utrzymuje.

Jednocześnie - producenci dwoją się i troją, żeby zapewnić konsumentom to, czego chcą. Już jakiś czas temu opowiadałem wam o tym, jaka technologia stoi za współczesnymi dyskami SSD i jakim cudem udaje się wykrzesać z nich większą pojemność (kosztem żywotności). Jednak nawet wtedy nikt nie myślał o tym, że już niedługo na rynku może pojawić się moduł o takiej pojemności.

Samsung stworzył SSD o zawrotnej pojemności 256 TB

Niestety, na początku trzeba przyznać, że nie ma wielu informacji na temat nowego dysku od Samsunga. Wiadomo, że istnieje i że został pokazany na Flash Memory Summit 2023, gdzie znalazł go redaktor Serve the Home. Znana też jest jego pojemność - zawrotne 256 TB miejsca na dane. Jak widać na zdjęciu, w tym wypadku nie zastosowano jakiejś zupełnie nowej technologii, ale po prostu zdecydowano się upchnąć jeszcze więcej (64) moduły NAND do jednego dysku.

Źródło: www.servethehome.com

Dlatego też dysk ma budowę "harmonijkową", która jednak ma się zmieścić w obudowie E3.L. Naturalnie, w takim wypadku należy zadać sobie pytanie, czy taki moduł nie będzie miał np. problemów z odprowadzaniem ciepła przy stałym, dużym obciążeniu i jak taka konstrukcja wpłynie na żywotność samego dysku. Patrząc po tym, że zaprezentowany dysk nie miał numeru seryjnego, można się spodziewać, że mamy tu do czynienia z prototypem, pewnego rodzaju pokazaniem możliwości firmy, a nie czymś, co trafi za chwilę na rynek.

Niemniej, Samsung po raz kolejny przesunął granicę tego, co jest uznawane za możliwe, jeżeli chodzi o konstrukcje pojedynczego dysku twardego. Pytanie - kto pierwszy w takim razie pokaże dysk o pojemności 1 PB?

Źródło grafiki