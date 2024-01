Warto było poczekać… Samsung S24 taniej nawet o 800 zł

Przedsprzedaże smartfonów mają to do siebie, że łączą się z licznymi bonusami, ale też z ryzykiem, że się na nie "nie załapiemy", z uwagi na ich limity. Co więcej, zwykle bywa tak, że wystarczy chwilę odczekać, by ich cena spadła. Jak jest w przypadku najnowszych flagowców Samsung S24? To się właśnie dzieje, zaledwie tydzień po przedsprzedaży.

Plus ogłosił właśnie znaczącą obniżkę za smartfony z serii Galaxy S24 już w regularnej sprzedaży, wynoszącą do 199 zł do nawet 800 zł i to bez abonamentu. Zanim przejdziemy do nich, sprawdźmy ceny producenta bezpośrednio po premierze dla modeli Samsung Galaxy S24 - 128 GB i 256 GB, bo to tych modeli tyczył się moje pierwsze porównanie.

Samsung Galaxy S24 8 GB RAM + 128 GB - 4 099 zł

Samsung Galaxy S24 8 GB RAM + 256 GB - 4 399 zł

Tak dokładnie, to w tekście Ceny Samsung Galaxy S24 w Orange, Play, Plus i T-Mobile, sprawdzałem ceny za Samsunga Galaxy S24 8 GB RAM + 256 GB, ale jak wiemy w przedsprzedaży była taka sama jak za Samsunga Galaxy S24 8 GB RAM + 128 GB.

Ile teraz zapłacimy za te modele? Zobaczmy na obniżki w Plusie:

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/256GB można zaoszczędzić 800 złotych. Całkowity koszt zakupu wynosi 5798,96 złotych – 599 złotych na start oraz 12 rat po 433,33 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6598,96 złotych),

Samsung Galaxy S24 5G 8/128GB można zaoszczędzić 600 złotych. Całkowity koszt zakupu wynosi 3498,88 złotych – 349 złotych na start oraz 12 rat po 262,49 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4098,96 złotych),

Samsung Galaxy S24+ 5G 12/256GB można zaoszczędzić 600 złotych. Całkowity koszt zakupu wynosi 4598,96 złotych – 449 złotych na start oraz 12 rat po 345,83 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199,04 złotych),

Samsung Galaxy S24 5G 8/256GB można zaoszczędzić 300 złotych. Całkowity koszt zakupu wynosi 3798,84 złotych – 399 złotych na start oraz 12 rat po 283,32 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4098,96 złotych),

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 8/512GB można zaoszczędzić 199 złotych. Całkowity koszt zakupu wynosi 6399,04 złotych – 649 złotych na start oraz 12 rat po 479,17 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6598,96 złotych).

Wyciągnijmy teraz z tej wyliczanki nasze dwa modele, Samsung Galaxy S24 5G 8/128GB w dniu premiery - 4 099 zł, teraz 3 499 zł:



Samsung Galaxy S24 5G 8/256GB w dniu premiery - 4 399 zł, teraz 3 799 zł:



Przypominam, że to są ceny sklepowe w Plusie, bez abonamentu. Możemy wprawdzie dokupić do tych urządzeń dwa abonamenty w cenie jednego - za 69 zł miesięcznie i również na 12 miesięcy (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 240 GB transferu danych do podziału na dwa numery), ale nie powoduje to zmiany cen za same urządzenia.

Porównajmy je więc w sklepach innych operatorów. Jednak, aby nie było, że porównuję tylko operatorów, zerknijmy na cenę w popularnym elektromarkecie:



Samsung Galaxy S24 5G 8/256GB kosztuje tutaj 4 399 zł, wersja 128 GB 4 099 zł, czyli ceny premierowe producenta.



W Orange za Samsunga Galaxy S24 5G 256GB zapłacimy aktualnie 4 140,36 zł, a za 128 GB - 3 672,00 zł. To są jednak ceny w abonamencie za 90 zł miesięcznie. W ofercie bez abonamentu jest to odpowiednio 4 399 zł i 4 119,00 zł.



W Play można aktualnie kupić tylko wersję Ultra.



Z kolei w T-Mobile tylko Samsunga Galaxy S24 5G 128 GB za 4 099,00 zł w abonamencie za 90 zł miesięcznie (w promocji 70 zł). Wersja 256 GB jest obecnie niedostępna. Natomiast bez abonamentu cena jest taka sama.