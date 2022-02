Ceny:

Galaxy S22 - 3999 zł

Galaxy S22+ - 4999 zł

Galaxy S22 Ultra - 5899 zł

Najciekawszy jest model S22 Ultra, który jest spadkobiercą linii Note. Zamiast dwóch rozmiarów smartfonów z rysikiem mamy teraz tylko jeden – większy. Ostatnie „notesy” Samsung zaprezentował w trzecim kwartale 2020 roku. W ubiegłym roku nowych urządzeń z tej serii nie było. Dopiero teraz firma powróciła do pomysłu telefonu z rysikiem, zdecydowała się jednak na unifikację obu linii.

Galaxy S22 Ultra

S22 Ultra ma 6.8 calowy ekran Dynamic AMOLED 2x o rozdzielczości QHD+, 500 PPI, z odświeżaniem dynamicznym w zakresie od 1 do 120 Hz i HDR10+. Jasność maksymalna wynosi aż 1750 nitów.

Rama urządzenia jest aluminiowa, szkło z obu stron to Gorilla Glass Victus (wersja z plusem z przodu). Ultrasoniczny czytnik linii papilarnych ukryto pod ekranem.

Wymiary to 163.3 x 77.9 x 8.9 mm, waga 227 g. Telefon spełnia normę IP 68, ma głośniki stereo.

Galaxy S22 Ultra na rynki europejskie jest sprzedawany w wersji z procesorem Exynos 2200 (1x2.8 GHz Cortex-X2; 3x2.50 GHz Cortex-A710; 4x1.7 GHz Cortex-A510. W USA i Chinach będzie Snapdragon 8 gen 1. Układ graficzny to odpowiednio Xclipse 920 albo Adreno 730.

Wersje pamięciowe to: 12/1TB, 12/512 GB, 12/256 GB i 8/128 GB.

Zestaw kamer wygląda następująco:

obiektyw główny 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS;

obiektyw tele 10 MP, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optyczny zoom;

obiektyw tele 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optyczny zoom;

szeroki kąt 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video;

selfie 40 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm, PDAF.

Bateria ma pojemność 5000 mAh, można ją ładować z maksymalną mocą 45 W. Moc ładowania bezprzewodowego to 15 W, ładowania zwrotnego – 4.5 W. Nie ma ładowarki w pudełku.

Galaxy S22+

S22+ ma 6.6 calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości FHD+, 390 PPI, odświeżany od 10 do 120Hz, z HDR10+. Jasność maksymalna może wynieść 1750 nitów.

Rama jest aluminiowa, szkło to Gorilla Glass Victus i Victus Plus. Wymiary to 157.4 x 75.8 x 7.6 mm, waga 195 g. Telefon spełnia normę IP 68, ma głośniki stereo.

Procesor jest identyczny we wszystkich trzech wersjach, czyli Exynos 2200 z grafiką Xclipse 920.

Są dwie wersje pamięciowe – 8/256 i 8/512 GB.

Zestaw kamer wygląda następująco:

obiektyw główny 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.57", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS;

obiektyw tele 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optyczny zoom;

szeroki kąt 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video;

selfie 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF.

Bateria ma pojemność 4500 mAh, można ją ładować z maksymalną mocą 45 W. Moc ładowania bezprzewodowego to 15 W, ładowania zwrotnego – 4.5 W.

Galaxy S22

S22 ma 6.1 calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości FHD+ (422 PPI) odświeżany od 10 do 120Hz, z HDR10+. Jasność maksymalna może wynieść do 1500 nitów.

Procesor, wersję pamięciowe oraz zestaw kamer są identyczne. Bateria ma pojemność 3700 mAh, można ją ładować z maksymalną mocą 25 W. Jest 15 W ładowanie bezprzewodowe i 4,5 W zwrotne.

Przedsprzedaż i dostępność

Przedsprzedaż modeli Galaxy S22 i S22+ rozpocznie się 9.02.2022 o 16:00 i potrwa do 10.03.2022 do 23:59 lub do wyczerpania puli benefitów. Smartfony zadebiutują na półkach sklepowych 11.03.2022.

W ramach oferty przedsprzedażowej, klienci mogą zyskać słuchawki Galaxy Buds Pro oraz skorzystać z Programu Odkupu smartfonów.

Przedsprzedaż Galaxy S22 Ultra rozpocznie się 9.02.2022 o 16:00 i potrwa do 24.02.2022 do 23:59 lub do wyczerpania puli benefitów. Smartfon zadebiutuje na półkach sklepowych 25.02.2022.

W ramach oferty przedsprzedażowej, klienci mogą zyskać słuchawki Galaxy Buds Pro oraz skorzystać z Programu Odkupu smartfonów.

By skorzystać z oferty i otrzymać słuchawki Galaxy Buds Pro, należy kupić smartfon w czasie trwania promocji, do 17.03.2022 aktywować urządzenie, a następnie do 24.03.2022 wypełnić formularz Buds dostępny w aplikacji Samsung Members. W kolejnym kroku, do 24.03.02022 można wypełnić formularz Odkup, dostępny na stronie galaxy.samsungodkup.com (w przypadku chęci skorzystania z programu Odkup).

Jak w praktyce spisują się nowe urządzenia? Przeczytajcie nasze pierwsze wrażenia z używania Galaxy S22. Wolicie wideo? Krzysiek przygotował swój materiał z pierwszymi wrażeniami i opinią na temat nowych Samsungów. Nie zapomnijcie też o nowych tabletach - Galaxy Tab 8.