Samsung podnosi rękawicę. Skopiują pomysł od konkurencji

Samsung jest hegemonem na rynku składanych smartfonów. Najnowszy pomysł konkurencji najwidoczniej im się bardzo spodobał, gdyż zamierzają go skopiować.

Samsung szykuje się do dołączenia do kolejnej rewolucji w świecie mobilnych technologii. Z najnowszych doniesień wynika, że jeszcze przed końcem 2025 roku zadebiutuje pierwszy w historii firmy trójczęściowy składany smartfon – Galaxy G Fold. Towarzyszyć mu będą kolejne modele z rodziny składanych urządzeń: budżetowy Galaxy Z Flip FE, a także Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7.

Reklama

Samsung wprowadzi trójczęściowy smartfon

Nowa linia ma zostać zaprezentowana w czwartym kwartale 2025 roku, czyli tuż przed okresem świątecznym – idealnym momentem na debiut ciekawych technologii. Początkowo przewidywano premierę latem, jednak strategia firmy uległa zmianie. Najprawdopodobniej Samsung chce w ten sposób zmaksymalizować zasięg sprzedaży i zyskać jeszcze większą przewagę w dynamicznie rozwijającym się rynku składanych smartfonów, gdzie próbują im deptać po piętach inne firmy.

Galaxy G Fold będzie bezpośrednią odpowiedzią na chińskiego Mate XT – pierwszy dostępny komercyjnie potrójnie składany telefon, który choć nie jest dostępny na wielu zagranicznych rynkach, zdobył sporą popularność w Azji. Samsung planuje nie tylko konkurować z Huawei pod względem innowacyjności, ale również rozszerzyć swoją ofertę cenową, trafiając do szerszego grona odbiorców.

Podczas gdy Galaxy G Fold ma reprezentować najwyższą półkę cenową, Galaxy Z Flip FE może kosztować mniej niż 1000 dolarów, co uczyni go jednym z najtańszych składanych smartfonów na rynku. Taka strategia cenowa może znacząco przyczynić się do popularyzacji technologii składanych ekranów wśród masowego konsumenta.

Można zatem powiedzieć, że kolejny kwartał 2025 roku zapowiada się więc ekscytująco dla fanów nowoczesnych smartfonów. Samsung nie tylko rozszerza portfolio składanych urządzeń, ale również po raz pierwszy zamierza wprowadzić do sprzedaży trójsegmentowy mechanizm składania ekranu, co może całkowicie odmienić sposób korzystania ze smartfonów – zarówno w pracy, jak i rozrywce.

Grafika: depositphotos