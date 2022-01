Samsung przedstawia pilot, który doładują fale radiowe routera

Na tegorocznych targach CES Samsung przedstawił nową wersję swojego eco pilota do telewizora. Co w nim tak niezwykłego?

Nigdy nie ukrywałem, że jestem ogromnym fanem minimalistycznego podejścia Samsunga do telewizorowych pilotów. Firma już kilka lat temu zrezygnowała z ogromnych konstrukcji — i postawiła na skrajny (w opinii wielu) minimalizm, serwując raptem kilka przycisków na krzyż. Wymianę baterii w nich trudno nazwać uciążliwą — nie jest to ani skomplikowane, ani też regularnie wymagane. To rzecz przez którą użytkownicy muszą przejść raz na kilkanaście lub kilkadziesiąc miesięcy. W ubiegłym roku firma poszła o krok dalej przedstawiając swój Eko Pilot - ładowany energią słoneczną. To jednak nie było jeszcze ich ostatnie słowo — bo w tym roku Samsung postawił na kolejną innowację, dzięki której o zakupie baterii będziemy mogli zapomnieć.... prawdopodobnie na zawsze. I będzie JESZCZE wygodniej.

Eco Pilot od Samsunga, który będzie doładowywany falami radiowymi routera

Samsungowy Eco Pilot przechodzi w tym roku drobną ewolucję, która pozwoli zadbać o to, by akcesorium było zawsze w pełni naładowane, a jego właściciele nie musieli sobie zawracać nim głowy. Wszystko to dzięki nowej sztuczce. Oprócz tego, że kontroler wciąż można będzie naładować za pomocą energii słonecznej, to tegoroczny model będzie także potrafił zamieniać fale radiowe routera w energię. I ten sposób Samsung zadbał o to, by ich pilot był zawsze naładowany.

Samsung jest jedną z niewielu firm, która chce zrobić użytek z fal radiowych routera w tej formie. Nadają się one do zasilania wyłącznie sprzętów, które potrzebują bardzo małej mocy — no i właśnie piloty są jednymi z nich. Ale nawet tak niewielkie zapotrzebowanie samo w sobie okazuje się za duże, dlatego Samsung połączył to z panelami słonecznymi — i dzięki temu ma być zawsze naładowany. A w razie jakichkolwiek problemów, jako że baterii już w nim nie wymienimy, wsparciem jest wejście USB typu C, za pomocą którego można będzie szybko doładować.

Źródło: 1, 2