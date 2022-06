Pieczenie z parą i cienkie płyty indukcyjne. Samsung przedstawia nowości

Samsung rozszerza swoją ofertę piekarników parowych do zabudowy Dual Cook Steam i płyt indukcyjnych typu SlimFit. Jakich nowości możemy się spodziewać?

Piekarniki Dual Cook Steam sprawdzą się do dań na parze

Jak informuje producent, piekarniki Dual Cook Steam pozwalają na korzystanie z komory piekarnika w ośmiu różnych konfiguracjach - termoobiegu, grilla oraz kilku trybów parowych, w tym funkcji gotowania na parze w specjalnym naczyniu. Firma wprowadziła dodatkowo dwie nowe funkcje, takie jak Air Sous Vide, pozwalające na bardziej precyzyjne pieczenie produktów zapakowanych próżniowo w niskiej temperaturze przez długi czas, przy zachowaniu większej ilości wartości odżywczych i struktury dania, oraz Air Fry – efekt dań smażonych w głębokim tłuszczu w wersji light, upieczonych za pomocą gorącego powietrza na specjalnej tacy z dodatkiem niewielkiej ilości tłuszczu.

Dual Cook Stem łączą się z aplikacją SmartThings, która wspomoże nas w procesie przyrządzania potraw, zaproponuje przepisy oraz umożliwi zdalne sterowanie piekarnikiem. Urządzenia z nowej linii zostały również wyposażone w kamerę AI Pro Cooking, dzięki której będziemy mogli zajrzeć do piekarnika bez konieczności podchodzenia do niego, a nawet nakręcić 10-sekundowy materiał wideo z procesu pieczenia. Kamera rozpozna także produkt umieszczony w komorze piekarnika i na tej podstawie zaproponuje ustawienia trybu pieczenia.

Pozostałe funkcje nowej linii piekarników

W Dual Cook Steam - jak sama nazwa mówi - można przygotować dwie potrawy w tym samym czasie, przy różnych ustawieniach temperatury i trybu pieczenia. Mamy jednak możliwość korzystania z całego piekarnika, w celu przygotowania dużych dań lub tylko z jego jednej komory, oszczędzając przy tym energię nawet do 20%. Piekarniki różnią się także rodzajem wyświetlacza oraz kolorystyką, dzięki czemu każdy powinien znaleźć wersję pasującą do swojej kuchni. Premierowe urządzenia posiadają również automatycznie otwierane drzwi Sense to Open - aby je otworzyć, wystarczy dotknąć przycisk na panelu sterowania. Poza tym piekarniki zostały wyposażone w takie udogodnienia jak płynnie i cicho zamykające się drzwi, funkcję czyszczenia pyrolitycznego, katalitycznego oraz parowego, a także panel z wyświetlaczem LCD.

Jeszcze cieńsza płyta indukcyjna SlimFit

Do premierowych produktów Samsung należą nie tylko piekarniki, ale również płyty indukcyjne. Wśród nich wyróżniają się płyty typu SlimFit o zmniejszonej grubości, które bez problemu można wbudować w cienkie (nawet do 10 milimetrów) blaty kuchenne w opcji nablatowej bądź zamontować w taki sposób, aby tworzyły z blatem jedną spójną powierzchnię. Strefy Flex Zone w wersji klasycznej i rozszerzonej umożliwiają maksymalne wykorzystanie powierzchni płyty i dopasowanie jej do wielkości i kształtu naczyń. Dodatkowo, poza tradycyjnymi wariantami w czarnym szkle, płyty indukcyjne dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych – producent przygotował również białe z białym panelem lub białe z beżowym panelem.

