Inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring początkowo nawet nie miał trafić do Polski, ale wygląda na to, że Koreańczycy zmienili zdanie. Urządzenie właśnie trafiło do sklepów i robi wrażenie, głównie swoją ceną.

Samsung Galaxy Ring to pierwsze urządzenie ubieralne tego producenta w formie pierścienia, które debiutowało na początku roku podczas targów CES. Obok oferty firmy Oura oraz Amazfit, jest to jedna z nielicznych propozycji mało inwazyjnego śledzenia aktywności i zdrowia. Galaxy Ring jest już dostępny w Polsce w dzwięciu rozmiarach oraz trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, złotej i srebrnej. Wrażenie robi też cena, 1849 złotych to kwota wyższa niż cena zegarka Galaxy Watch 7 z LTE. Co ciekawe zanim dostaniecie zamówione urządzenie, sklep najpierw wyśle pierścienie pomiarowe aby wybrać pasujący rozmiar. Dopiero potem dostaniecie właściwą przesyłkę z urządzeniem w wybranym rozmiarze. Samsung zaleca aby przymiarkę przetestować przynajmniej przez 24 godziny.

Pierścień droższy niż zegarek

Galaxy Ring wykorzystuje technologię czujników Samsunga zamkniętą w minimalistycznej, dyskretnej formie, aby dostarczać informacji o zdrowiu i rejestrować naszą aktywność przez całą dobę. Inteligentny pierścień jest lekki (2,3 do 3 g), a jego wytrzymała obudowa jest wodoszczelna zgodnie ze stopniem ochrony IP68. Dzięki temu użytkownik ma zapewniony komfort podczas długotrwałego noszenia w każdych warunkach, również podczas snu, czy mycia rąk. Pierścień może towarzyszyć nam niemal przez cały czas, a jego bateria pozwala nawet na 7 dni pracy. O stanie baterii informuje dyskretna dioda, a baterię naładujemy przy pomocy niewielkiego etui. Pełne ładowanie trwa około 80 minut. Etui ma też wbudowaną baterię, która powinna z powodzeniem wystarczyć nawet na 15 doładowań pierścienia (361 mAh w etui i 18-23,5 mAh bateria w pierścieniu).

Galaxy Ring współpracuje z aplikacją Samsung Health, co oznacza, że można z niego korzystać na dowolnym smartfonie z systemem Android i wbrew wcześniejszym sugestiom, nie wymaga żadnej subskrypcji. Galaxy Ring oferuje zaawansowaną analizę snu z pomocą algorytmu AI, który pomaga monitorować sen i kształtować zdrowsze nawyki. Wnikliwa analiza jakości snu obejmuje zjawisko chrapania, poruszanie się, trudności z zasypianiem, tętno i częstotliwość oddechu. Galaxy AI opracowuje szczegółowy raport o stanie zdrowia i jakości naszego snu, zawierający przydatne wskaźniki i porady jak zadbać o bardziej efektywny wypoczynek. Ocena stanu psychofizycznego oparta jest na czterech kluczowych czynnikach: aktywność, jakość snu, tętno podczas snu i zmienność tego tętna.

Pierścień jest też w stanie monitorować naszą aktywność, liczy kroki oraz może śledzić treningi biegowe. W połączeniu ze smartfonem firmy Samsung pozwala np. wykonać zdjęcie przy pomocy specjalnego gestu, albo zdalnie wyłączyć budzik. Możliwości będzie prawdopodobnie przybywać, wraz z rozwojem całego ekosystemu.