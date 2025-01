Wygląda na to, że fanów Samsunga czeka powtórka z rozrywki. Za śladami Samsunga Galaxy Z Folda SE, może podążyć kolejny telefon, który będzie potencjalnie atrakcyjniejszy dla wielu osób. Jednak będą musieli się obejść smakiem, gdyż tak samo jak Fold, będzie ów model zarezerwowany wyłącznie dla użytkowników z Korei Południowej.

Długo się cieszyć nie dali

Samsung dołączył do OnePlusa, Apple i Oppo. Wszystkie firmy jednogłośnie uznały, że należy rynek rozszerzyć o oferty z cienkimi smartfonami. Różnica polega na tym, że według najświeższej plotki, Samsung Galaxy S25 Slim może nigdy nie dotrzeć ani do Europy, ani do Ameryki. Tym samym idąc w ślady specjalnej edycji Folda.

Smartprix x OnLeaks

Jest to dość szokująca informacja, która dołączyła do szczątkowych informacji, o których na razie nam wiadomo. Przede wszystkim, nie powinniśmy się tej zapowiedzi spodziewać podczas środowej konferencji 22. stycznia, gdy zostaną pokazane inne modele linii Galaxy S25. Pokaz został przesunięty aż do maja bieżącego roku, lecz obecnie wiadomość ma jedynie taką wartość, aby wiedzieć, że już nie ma na co czekać.

Wielka szkoda, gdyż ponownie trzeba obejść się smakiem i podarować sobie lżejszy, wydajniejszy i cieńszy telefon. Może to być strata dla każdego, kto lubi jednak nowości technologiczne oraz sprzęt wygodniejszy do obsługi. Według plotek S25 Slim może być grubością porównywalny do iPada Pro M4. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do plotek dotyczących S26, ten model miałby dalej polegać na baterii litowo jonowej, co oznacza słabszą pojemność baterii dla tak cienkiego urządzenia.

Cóż, na tę chwilę pozostaje czekać na oficjalne wiadomości i kto wie, może nawet na niespodzianki? Pamiętajmy, że przecieki nie są w 100% wiarygodnymi źródłami. Dzisiaj myślimy, że w środę nie zostanie pokazana wersja Slim, lecz może i to się okazać niepełną informacją.