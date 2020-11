Kiedyś, jeżeli chcieliśmy odblokować nasz telefon, musieliśmy albo każdorazowo podawać PIN, albo, jak w przypadku starszych Nokii, kliknąć „odblokuj+*”. PIN służył też jako zabezpieczenie w przypadku pierwszych smartfonów, a jedyną alternatywą dla niego był wzór, rysowany na polu 3×3. Musiało minąć jednak trochę czasu, aż w 2014 r. zaczęły upowszechniać się czytniki linii papilarnych. Dały one po raz pierwszy naprawdę alternatywną metodę bezpiecznego logowania się do urządzenia. Kilka lat po nich, na fali popularności iPhone’a X w telefonach, nawet budżetowych, zaczęła się pojawiać możliwość uwierzytelnienia za pomocą zdjęcia naszej twarzy wykonanego przez przednią kamerkę. Bezpieczeństwo takiego rozwiązania, szczególnie w budżetowcach, jest mocno dyskusyjne, nie da się jednak zaprzeczyć, że w ten sposób dotarliśmy do 3 sposobów na odblokowanie telefonu. Za chwilę może dołączyć do nich czwarty.

Telefony Samsung już niedługo będą odblokowywane głosem

Jan donosi AndroidCentral, najnowsza inkarnacja koreańskiej nakładki na Androida, OneUI 3.1, ma zawierać funkcję zwaną Bixby Voice. Ma to być kolejne rozszerzenie funkcji wbudowanego w Samsungi wirtualnego asystena, oferująca 4 sposób logowania się do telefonu, tym razem za pomocą sprawdzania próbki głosu. Niestety, nie wiadomo, jak taka funkcja miałaby dokładnie działać, ale muszę przyznać, że jestem nieco zaskoczony, że pojawia się ona dopiero teraz. Wszak technologia rozpoznawania głosu (także w kontekście identyfikacji osoby mówiącej) jest już na rynku od jakiegoś czasu i nawet niezależne podmioty rozpoczęły już pracę nad tym, by wdrożyć ją do smartfonów. Oczywiście – użyteczność takiej funkcji będzie największa zapewne w przekazie marketingowym, a nasłuch telefonu 24/7 wzbudzi dodatkowe kontrowersje. Jednak jeżeli mówimy chociażby o używaniu asystentów głosowych, uważam, że wybudzanie telefonów głosem może pomóc w ich obsłudze. Dziś bowiem, jeżeli chcemy z nich skorzystać musimy wcześniej manualnie odblokować urządzenie, co trochę mija się z celem bezdotykowej obsługi smartfona.

Jestem bardzo ciekawy na ile funkcja rozpoznawania i logowania się głosem będzie działała poprawnie w Samsungach. Może się bowiem okazać, że będzie to jedna z pierwszych funkcji Bixby, której ludzie będą używać na co dzień. Jeżeli tak – niedługo pewnie doczekamy się odpowiedzi innych asystentów.

Chcielibyście się logować do smartfona głosem?