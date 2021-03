Smart Monitor prawie jak komputer

Samsung Smart Monitor to bardzo ciekawa koncepcja, która trochę mi przypomina popularne kiedyś monitory z wbudowanym tunerem TV. Dzisiaj mamy jednak 2021 rok i królem jest streaming, a nie telewizja, więc zgodnie z najnowszymi trendami, ten monitor posiada swój własny system SmartTV. Jednak możliwość odtwarzania treści z serwisów VOD to nie jedyne jego zaleta. Urządzenie współpracuje z chmurową usługą Microsoft 365 i pozwala na dostęp do maila czy programów pakietu biurowego bez konieczności podłączania komputera. W razie potrzeby możemy też szybko do niego podłączyć telefon z funkcją Samsung DeX, czy komputer/tablet Apple dzięki wsparciu dla AirPlay 2.

Samsung Smart Monitor dostępny jest w rozmiarze aż 32 cali, więc z powodzeniem może dla wielu z nas zastąpić również telewizor. Aż dziwne, że nikt wcześniej nie wpadł na podobny pomysł, miejmy tylko nadzieję, że cena nie będzie przesadzona.

MicroLED tak jakby trafi pod strzechy…

Samsung zapowiada telewizory MicroLED już od 2018 roku, ale do tej pory do „szerszej” sprzedaży trafił tylko ogromny model The Wall, którego cena zabija. W tym roku ma być trochę lepiej, technologia MicroLED pojawi się w telewizorach o przekątnej 110, 99 (w pierwszej połowie roku) i 88 cali (pod koniec roku), a w przyszłości również w wersji 76 cali. Będą to oczywiście ekrany 8K z wszystkimi nowinkami jakie oferuje koreański producent, ale można założyć, że cena będzie znacząco odbiegała od typowych wartości jakie wydajemy w Polsce na telewizor ;-). Nadal będzie to zatem tylko ciekawostka.

Samsung The Premiere – projektor ultra-krótkiego rzutu

Ciekawie zapowiada się również laserowy projektor The Premiere. Urządzenie działa w technologii tzw. krótkiego rzutu, czyli pozwala wyświetlenie obrazu na ścianie/ekranie, który znajduje się bezpośrednio przed nim. Minimalna odległość to 5 cali, czyli około 12,5 cm. Dzięki temu nie ma problemu z montażem jak w przypadku tradycyjnych projektorów, a The Premier może stać nawet na półce pod ścianą, jednocześnie oferując obraz o przekątnej nawet 130 cali. Urządzenie oferuje rozdzielczości 4K i posiada 3 niezależne lasery dla każdej z podstawowych barw, dzięki czemu obraz jest ostry i nasycony. Ponadto Samsung wbudował tutaj system nagłośnienia, który ma oferować lepszą jakość dźwięku niż przeciętny telewizor.

Telewizory Neo QLED z technologią miniLED

O telewizorach Neo QLED już pisaliśmy, tutaj nic się nie zmieniło, nowe modele w większości zostaną wyposażone w diody miniLED, które zapewniają więcej stref podświetlenia owocując przy tym lepszą jakością obrazu. Niestety Samsung nie chwali się tym ile takich stref będą posiadały poszczególne modele, wiele wskazuje na to, że topowe rozwiązania będą dostępne tylko w urządzeniach 8K, a te z rozdzielczością 4K dostaną jednak nieco gorsze podświetlenie. Mimo wszystko przejście na technologię miniLED powinno być zauważalne.

Nowe telewizory będą też oferowały rozwiązania stworzone z myślą o graczach, jak choćby Panel Gracza (Game Bar) z funkcjami bezpośrednio powiązanymi z grami, a także wsparcie dla technologii AMD FreeSync Premium Pro dostępnej zarówno na komputerach PC jak i konsolach. Nowe modele telewizorów zostaną wyposażone w system Tizen 6.0, który zaoferuje między innymi aplikację Health (pozwala ćwiczyć z wirtualnym trenerem) czy Google Duo do prowadzenia wideo konwersacji (po podłączeniu dodatkowej kamery). Poza szeregiem serwisów VOD, mamy też dostęp do technologii Apple AirPlay 2 oraz asystenta Google lub Amazon Alexa. Niestety Tizen 6.0 dostępny będzie tylko na tegorocznych telewizorach. Na ceny musimy jeszcze trochę poczekać.