Samsung i Google pokonali Apple w ich własnej grze? To się dopiero okaże

Kto da więcej? To dobre pytanie w kwestii wsparcia i aktualizacji smartfonów. W sieci pojawiła się ciekawa dyskusja po tym, jak Apple pierwszy raz zadeklarowało przez ile lat co najmniej będzie wspierać iPhone 15 Pro Max.

Jednym z argumentów za tym by wybrać iPhone'a przez lata była jego długowieczność i obietnica wielu lat wsparcia w postaci oprogramowania. I patrząc wstecz: faktycznie, trudno się do czegokolwiek przyczepić u Apple. Firma przez wiele lat serwuje nie tylko najnowsze wersje systemu iOS, ale także wdraża poprawki bezpieczeństwa. Firma nigdy jakoś specjalnie o tym nie rozprawiała, po prostu serwowała aktualizacje — i tak oto kultowy iPhone 6S dostawał nowe wersje systemu przez całych siedem lat. Startował z iOS 9 na pokładzie, a ostatnią wersją systemu którą dostał był iOS 15.

Teraz Apple jednak zajęło głos w sprawie i zobowiązało się, by serwować aktualizacje poprawek bezpieczeństwa dla swoich smartfonów przez co najmniej pięć lat. Taką odpowiedź wystosowali do zapytania brytyjskiej organizacji Product Security and Telecommunications Infrastructure, która z nowymi regulacjami wprowadziła konieczność wspierania przez firmy swoich urządzeń aktualizacjami przez kilka lat. Co ciekawe: w ich rozumieniu poprawki bezpieczeństwa to nie aktualizacje oprogramowania. I to właśnie w dokumentach złożonych do tamtejszej instytucji Apple obiecało co najmniej pięć lat aktualizacji dla iPhone 15 Pro Max.

Wyjście słuchawkowe już nigdy nie pojawiło się w smartfonie Apple

Apple daje 5 lat. Google i Samsung — 7 lat. Kto da więcej?

Co ciekawe, jak zauważa Android Authority, tych co najmniej 5 lat u Apple może i brzmi dobrze, ale Google oraz Samsung poszli o krok dalej i zadeklarowali 7 lat aktualizacji związanych z bezpieczeństwem w swoich smartfonach. I jak można się domyślić: wywołało to ogromną dyskusję, bowiem Apple dotychczas nigdy oficjalnie nie mówiło o czasie wspierania smartfonów: po prostu to robili tak długo, jak tylko mogli.

Czy ma to jakieś kolosalne znaczenie? Hm, myślę, że nie. Apple zagrało tam dość bezpiecznie i zachowawczo, by nikt nie mógł się przyczepić. Bo nawet jeśli obecnie najstarszymi smartfonami na rynku z iOS 17 są debiutujące w 2018 roku iPhone Xs oraz iPhone Xr — to wciąż otrzymują one poprawki związane z bezpieczeństwem. A poza tym nawet w 2024 iPhone 6s otrzymał aktualizację systemu — wciąż opartą na iOS 15, ale iOS 15.8.1 skupiał się na bezpieczeństwie właśnie. Miało to miejsce w lutym tego roku, a smartfon trafił na rynek 8 lat temu — we wrześniu 2015.