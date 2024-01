Mapy Google z ważną nowością dla kierowców! Warto ją aktywować!

Mapy Google to dla wielu użytkowników jedna z podstawowych aplikacji, po którą sięgają celem nawigacji. Tej pieszej, tej samochodowej i tej z wykorzystaniem komunikacji miejskiej. Bez wątpienia nie jest ona najlepszym tego typem produktem na rynku, ale bez wątpienia jest jednym z tych, z których korzysta się z przyjemnością. Multiplatformowa, darmowa, łatwa w obsłudze. Ale też nie jest pozbawiona wad. Teraz Google wprowadza nowość, która pozwoli nadrobić zaległości za konkurencją. A dodaje funkcję, która od dawna dostępna jest chociażby w... innym produkcie Google: Mapach Waze.

Źródło: Depositphotos

Mapy Google przestaną gubić się w tunelach. Wszystko dzięki tej nowości

Jeżeli korzystacie z Map Google to prawdopodobnie wielokrotnie zdarzyło wam się wypowiadać sporo niemiłych słów po wjechaniu do tunelu. Aplikacja najzwyczajniej w świecie gubiła się i wariowała, kiedy część konkurencji radziła sobie z tematem bezproblemowo. Wszystko to dlatego, że korzystała ona z beaconów Bluetooth, które pozwalają na dokładne lokalizowanie nas także w takich kłopotliwych terenach.

Ale choć Waze miało to już od dawna, teraz funkcja dołącza także do Map Google. O co chodzi?

Źródło: Depositphotos

Beacony Bluetooth — to dzięki nim nie zgubimy się w tunelach

Problematyczne dla technologii GPS tunele od lat irytują kierowców na całym świecie. Nie brakuje jednak na świecie rozwiązań, które pozwalają rozwiązać ten problem. Bardzo długie tunele które są codziennością kierowców w miastach takich jak Paryż, Nowy Jork czy Bruksela wyposażone są w specjalne beacony, które pozwalają na lokalizowanie użytkowników nawet tam, gdzie nie dociera sygnał GPS. Google wyjaśnia to na przykładzie Waze Beacons:

Mapy Google będą lepszą nawigacją w tunelach — wszystko dzięki tej nowej opcji!

Mimo że wsparcie dla beaconów było już w innym produkcie należącym do Google, to teraz — jak informuje SmartDroid, stosowna opcja trafia także do ich flagowych Map. Czyli najpopularniejszej nawigacji na świecie. Stosowne ustawienia mają być dostępne w Ustawieniach — w zakładce poświęconej nawigacji. I trafia ona już do kolejnych użytkowników, u mnie jednak nie jest wciąż dostępna ani na iOS, ani na iPhone — mimo posiadania najnowszej wersji oprogramowania.

To właśnie tam pojawiła się opcja Tunelowe beacony Bluetooth, po aktywacji której smartfon będzie skanował otoczenie w poszukiwaniu mikrokontrolerów by poprawić odnajdowanie nas w tunelach.

Krok ku doskonałości — tego oczekujemy od ulubionych produktów!

Mapy Google regularnie serwują nowe funkcje, których zadaniem jest rozbudowywanie platformy u usprawnianie korzystania z niej. To jedna z cegiełek, które czynią platformę jeszcze doskonalszą. Nowe funkcje powoli trafiają do użytkowników — jeżeli jeszcze jej nie macie u siebie, to prawdopodobnie kwestią najbliższych tygodni jest jej dostępność także i u was!