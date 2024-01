Asystent Google traci funkcje. Firma pozbawia usługę wielu popularnych opcji

Asystenci głosowi to niezwykle kłopotliwa sprawa. Z jednej strony: mają wierne grono użytkowników, którzy każdego dnia wydają im zestaw poleceń. Z drugiej jednak — często są nieprecyzyjni i... najzwyczajniej w świecie nie spełniają oczekiwań wielu odbiorców. I nie mówię już nawet o ich rozumieniu języka polskiego, który jest niezwykle problematyczny. Także po angielsku idzie im z tym... dość różnie.

Nie zmienia to jednak faktu, że przed premierą Asystenta Google w Polsce — szał z nim związany był ogromny. Użytkownicy jednak szybko przekonali się, że to nie do końca ich bajka i zainteresowanie usługą drastycznie spadło tuż po premierze.

W dobie, gdy Google coraz mocniej inwestuje w narzędzia oparte na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji — firma poświęca Asystentowi coraz mniej uwagi. I już za kilkanaście dni rozpocznie kastrowanie go z blisko dwudziestu funkcji.

Asystent Google traci funkcje. Jeżeli korzystacie z usługi, prawdopodobnie to odczujesz

Jak informuje Google na swoim blogu, z Asystenta Google znikną funkcje z których użytkownicy zbyt chętnie nie korzystają. Wszystko po to, by skupić się bardziej na jakościowym rozwoju usługi. Lista ta jest niezwykle pokaźna — i jestem przekonany, że wielu użytkowników poczuje się dotkniętych taką decyzją giganta. Bo o ile kontrolowanie audiobooków z Książek Google Play może być funkcją dość niszową, o tyle ustawianie alarmów, zarządzanie stoperem, wysyłanie wiadomości, zmiana daty w kalendarzu czy pozbawienie komend głosowych urządzeń Fitbit Sense i Versa 3 jest jednak ciosem poniżej pasa. I dla wielu okażą się one po prostu irytujące, kiedy z nia na dzień wykorzystywane w ich workflow komendy po prostu przestaną być dostępne. Cała lista liczy sobie siedemnaście podpunktów — jedne są bardziej rozbudowane, inne mniej — ale w komplecie możecie podejrzeć ją na oficjalnej stronie pomocy.

Funkcje będą znikać stopniowo. Google poinformuje o tym wcześniej

Google nie skasuje całego pakietu funkcji z dnia na dzień — będzie to robić krok po kroku, stopniowo. I jak sami informują, każdorazowo zaserwują stosowny komunikat około 30 dni przed usunięciem każdej z opcji.

Co zamiast tego? Cóż — o ile znikną one z Asystenta Google jakiego znamy zarówno ze smartfonów jak i wielu ich popularnych urządzeń które użytkownicy mają porozstawiane w domach, to... będą one dostępne w nowym Asystencie zintegrowanym z czatbotem Bard. Czy to rozwiązanie które usatysfakcjonuje użytkowników których sprzęty z dnia na dzień zostaną wykastrowane z wykorzystywanych przez nie funkcji? Szczerze wątpię.