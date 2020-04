Finalnie, w mojej opnii przeciągnięcie takiego wyświetlacza na zewnątrz jest niezbyt dobrym pomysłem, ponieważ patrząc na jego wymiary ciężko mi sobie pomyśleć, do czego można by go używać. Nie odpiszemy na nim na SMS, nie obejrzymy na nim filmu ani nie odpalimy jakiegokolwiek programu, ponieważ jest on zwyczajnie za mały. Nie da on nam więc tej funkcji contiunuum, znanej z Galaxy Folda. Ponadto, jeżeli będziemy chcieli zabezpieczyć go przed zniszczeniem w codziennym użytkowaniu i włożymy następcę Galaxy Z Flip w przezroczystą obudowę, to stracimy możliwość obsługi tego zewnętrznego wyświetlacza dotykiem. Jedyne zastosowanie, jakie przychodzi mi do głowy to to, że ekran ten umożliwi nam podgląd na selfie, które będziemy robić aparatem znajdującym się po drugiej stronie telefonu. Czy dobre selfie jest warte takiego zachodu? Moim zdaniem nie.

Samsung – nie idź tą drogą!

Podsumowując, pomimo tego, że mały ekranik zewnętrzny Galaxy Z Flip spotkał się z mieszanymi odczuciami, to zastępowanie go przeciągniętym z przodu ekranem dotykowym nie rozwiąże tego problemu. Co więcej – wygeneruje niesamowicie dużo nowych. Mam więc szczerą nadzieję, że zaprezentowany patent na zawsze pozostanie wyłącznie patentem i Samsung nie wprowadzi tego pomysłu w życie. Oznaczałoby to bowiem, że kompletnie nie rozumie, co chcieliby otrzymać jego klienci.

Źródło: Phonearena