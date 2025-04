Samsung Galaxy Watch 8 może powrócić z funkcją, które zabrakło poprzednikowi

Samsung Galaxy Watch 8 – wszystko, co już wiemy

Samsung Galaxy Watch 8 ma zadebiutować w lipcu 2025 roku, prawdopodobnie podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, razem z nowymi "składakami". Choć do premiery jeszcze kilka miesięcy, z przecieków i analiz maluje się już wstępny obraz urządzenia. Od zmian w designie, przez potencjalne nowości w technologii wyświetlacza, po zaawansowane funkcje zdrowotne – oto, co już wiemy o Galaxy Watch 8.

Design: ewolucja czy rewolucja?

Jeśli chodzi o wygląd, źródła sugerują, że Galaxy Watch 8 może otrzymać wersję Classic z fizycznym obrotowym bezelem, który zniknął w ostatnich modelach. Powrót bezela jest podobno odpowiedzią na głos użytkowników ceniących tę formę nawigacji. Obrotowy pierścień ułatwia przewijanie menu, co może być szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy ekran jest mokry lub użytkownik nosi rękawiczki.

Spekulacje dotyczące zmiany kształtu koperty – np. na bardziej kwadratowy, jak w Apple Watch – również pojawiają się w sieci, ale to chyba mało prawdopodobne. Samsung od lat stawia na okrągły design, który dobrze komponuje się zarówno z formalnym, jak i codziennym stylem. Bardziej realistyczne wydają się doniesienia o ulepszonej koronce cyfrowej, która mogłaby oferować lepsze wrażenia haptyczne. Na razie jednak brak konkretnych dowodów na radykalne zmiany w estetyce.

Ekran: AMOLED vs. microLED

Wyświetlacz to jeden z kluczowych elementów smartwatcha, a Samsung ma w tym obszarze solidne doświadczenie. Galaxy Watch 7 i Ultra korzystały z ekranów AMOLED o wysokiej jasności i rozdzielczości. Według doniesień serwisu SamMobile, Galaxy Watch 8 prawdopodobnie pozostanie przy tej technologii, choć z możliwymi ulepszeniami, takimi jak wyższa jasność lub lepsza efektywność energetyczna.

Pojawiają się jednak plotki o zastosowaniu technologii microLED, która oferuje lepszy kontrast i trwałość w porównaniu do AMOLED-ów. Tego typu ekran byłby jednak znacznie droższy, co mogłoby wpłynąć na cenę urządzenia. microLED to rozwiązanie bardziej prawdopodobne w przyszłych modelach, a Watch 8 raczej otrzyma po prostu zoptymalizowany AMOLED.

Co z baterią w Galaxy Watch 8?

Czas pracy na baterii to aspekt, który często budzi dyskusje wśród użytkowników smartwatchy. Galaxy Watch 7 oferował ogniwo o pojemności 425 mAh w większym wariancie, co przekładało się na około 20 godzin użytkowania. Według przecieków Galaxy Watch 8 może otrzymać baterię o pojemności 435 mAh. To niewielki wzrost, który nie zapowiada przełomu, ale może wydłużyć działanie o kilka dobrych minut.

Przecieki wskazują też na możliwe optymalizacje oprogramowania i nowego procesora, które mogłyby poprawić zarządzanie energią. Na razie jednak nie ma pewności, czy Watch 8 osiągnie dwudniowy czas pracy, na co wszyscy oczywiście czekamy.

Zdrowie i fitness: Co jeszcze można tu wymyslić?

Galaxy Watch 8 prawdopodobnie rozwinie istniejące rozwiązania, takie jak pomiar tętna, SpO2 czy analiza snu. Według Android Authority, nowy model może wprowadzić dokładniejsze czujniki, np. do monitorowania regeneracji po wysiłku.

Krążą także spekulacje o nieinwazyjnym pomiarze poziomu cukru we krwi, o czym jakiś czas temu pisał TechRadar. Tego typu technologia byłaby przełomem, szczególnie dla osób z cukrzycą, ale źródła podkreślają, że rozwiązanie jest jeszcze w fazie rozwoju i raczej nie będzie gotowe w 2025 roku. Bardziej prawdopodobne są ulepszenia w istniejących funkcjach, takich jak Energy Score, który ocenia ogólny poziom energii użytkownika na podstawie danych zdrowotnych.

W kwestii aktywności fizycznych Galaxy Watch 8 powinien obsługiwać standardowe tryby – bieganie, pływanie, joga – z potencjalnymi dodatkami, jak dokładniejsze pomiary dynamiki ruchu. Brak wsparcia dla zewnętrznych czujników w modelach Ultra rozczarował niektórych użytkowników, więc być może Samsung rozważy tę opcję w nowym zegarku.

System i wydajność: Wear OS i nowe procesory

Galaxy Watch 8 będzie działał na Wear OS, prawdopodobnie w wersji 5 lub nowszej, z nakładką One UI Watch. Samsung może wprowadzić nowy procesor, np. ulepszoną wersję Exynosa W1000, co przełożyłoby się na szybsze działanie i lepszą efektywność energetyczną.

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Galaxy AI, które zadebiutowały w Watch 7, zostaną prawdopodobnie rozwinięte. Mówi się o możliwych spersonalizowanych wskazówkach zdrowotnych lub integracji z nowymi modelami AI, choć szczegóły pozostają niejasne.

Cena i premiera: czego się spodziewać?

Premiera Galaxy Watch 8 odbędzie się najprawdopodobniej w lipcu 2025 roku, podczas Galaxy Unpacked, a sprzedaż może ruszyć już w sierpniu. Cena pozostaje nieznana, ale Galaxy Watch 7 startował od 300 dolarów, a Ultra od 650 dolarów. Watch 8 może kosztować nawet ok. 350 dolarów za podstawowy model, zwłaszcza jeśli pojawią się w nim droższe komponenty. To jednak na razie tylko wróżenie z fusów.

Samsung Galaxy Watch 8 już za 4 miesiące!

Galaxy Watch 8 zapowiada się jako ewolucja dotychczasowych modeli Samsunga, z możliwym powrotem obrotowego bezela, ulepszonym ekranem i rozwiniętymi funkcjami zdrowotnymi. Choć niektóre plotki – jak pomiar cukru we krwi czy microLED – budzą zainteresowanie, wiele wskazuje na to, że Samsung skupi się na dopracowaniu istniejących rozwiązań.

źródła: SamMobile, Android Authority, TechRadar