Samsung Galaxy Tab Active4 Pro. Niestraszne mu ekstremalne warunki

Samsung prezentuje najnowszą odsłonę swojego wszechstronnego tabletu, który jest wystarczająco mocny i przenośny, aby zapewnić produktywność poza biurem. Dzięki wojskowej wytrzymałości, zaawansowanym funkcjom i platformie bezpieczeństwa Samsung Knox, Galaxy Tab Active4 Pro został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom współczesnego biznesu mobilnego.

Choć Galaxy Tab Active4 Pro ma sprostać wymaganiom w najtrudniejszych warunkach, zamknięty został w dość smukłej i lekkiej obudowie. Mierzy 10,2 mm grubości i waży 674 g. Wyposażony jest w 10,1-calowy ekran LCD (TFT) o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli pokryty szkłem Gorilla Glass 5, który ma mu gwarantować wysoką odporność na zarysowania i upadki z niewielkich wysokości. Producent podaje, że Galaxy Tab Active4 Pro przetrwa spotkanie z twardą powierzchnią po upadku z 1 m.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro dla wymagających

Wzmocnione etui dołączone do zestawy wydłuża ten dystans d0 1,2 m. Sam tablet, jak i rysik S pen mogą pochwalić się normą IP68 zapewniającą najwyższą ochronę przed pyłem i wodą. Dodatkowo urządzenie spełnia standard militarny MIL-STD-810H gwarantując funkcjonalność także w niestandardowych warunkach - nie będą mu przeszkadzały ekstremalne wysokości, temperatury, wibracje i wilgotność.

Galaxy Tab Active4 Pro działa pod kontrolą ośmiordzeniowego procesora. Choć firma nie zdradziła, jaki dokładnie układ znajduje się w środku urządzenia, wiele wskazuje na to, że jest to Snapdragon 778G. Dostępny będzie w dwóch konfiguracjach: 4 + 64 GB lub 6 + 128 GB z możliwością rozszerzenia do 1 TB za pomocą karty microSD. Samsung Galaxy Tab Active4 Pro oferuje łączność 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC (eSE). Ciekaowstką jest też to, że baterię o pojemności 7600 mAh można wymienić - i to w warunkach domowych.

Galaxy Tab Active4 Pro w pierwszej kolejności pojawi się w Europie. Tablet będzie dostępny już od września. Na pozostałych rynkach, w tym w Azji, Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie można się go spodziewać pod koniec roku. Nie znamy też dokładnego cennika - niektóre źródła podają, że za model 128 GB trzeba będzie zapłacić 829 euro.