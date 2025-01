Samsung Galaxy S25 nie zachwyci kolorami. Wyciekły już wszystkie - oto one!

Premiera flagowych smartfonów z serii Samsung Galaxy S zbliża się wielkimi krokami. Już w przyszłą środę wielka prezentacja Samsunga, na której to gigant odsłoni karty i dowiemy się wszystkiego na temat nadchodzących smartfonów oficjalnie. Póki co jednak przybywa przecieków na temat sprzętów. Przecieków, które... wyglądają niezwykle wiarygodnie -- dodajmy. I właśnie do sieci trafiły grafiki przedstawiające wszystkie urządzenia z nadchodzącej serii smartfonów w... każdym wariancie kolorystycznym. Wygląda więc na to, że ktoś zepsuł Samsungowi niespodziankę związaną z barwami, w jakich można się spodziewać tegorocznych modeli.

Samsung Galaxy S25 - kolory smartfonów bez tajemnic. Oto jakie warianty w tym roku otrzymamy!

Przecieki te wydają się być jak najbardziej prawdziwe -- odpowiada za nie nikt inny, jak sam Evan Blass. Przez lata wielokrotnie leaker wsławił się wieloma materiałami, które okazały się być prawdziwe. A biorąc pod uwagę fakt, że od oficjalnej prezentacji dzieli nas tylko kilka dni -- można spokojnie zakładać, że Samsungowi wycieka coraz więcej poufnych informacji -- nie byłoby to zresztą nic nowego. To historia, która regularnie lubi się powtarzać -- i raczej nie mam złudzeń, by koreański gigant w tym roku lepiej zabezpieczył się przed przeciekami. Tym bardziej, że już kilka dni temu w przeciekach pojawiły się nazwy kolorów, w jakich dostępne będą nowe modele.

Jak można było się spodziewać -- kolory modeli Samsung Galaxy S25 oraz Samsung Galaxy S25 Plus zostaną zrównane -- i zarówno większy, jak i mniejszy wariant urządzenia otrzymają te same wersje kolorystyczne. To akurat dla nikogo nie powinno być większym zaskoczeniem -- szkoda jednak, że zabrakło czegoś bardziej "szalonego". Nie ukrywam jednak, że ten granat prezentuje się ciekawie i... jestem bardzo zaintrygowany tym, czy równie korzystnie jak na renderach będzie wypadał na żywo. Uważam, że zeszłoroczny granat z iPhone'a 15 Pro był jednym z najfajniejszych kolorów smartfona Apple od lat -- szkoda tylko, że tak łatwo było go "zedrzeć" do czystego tytanu...

Nieco inną kolorystyką będą wyróżniać się najdroższe z modeli, czyli modele Samsung Galaxy S25 Ultra. Jeżeli przecieki się potwierdzą, to one także doczekają się czterech wariantów kolorystycznych. Będą one jednak rwnież dość stonowane. Nie zabraknie tam ciemnoszarej/czarnej obudowy, a poza nią: srebro, delikatny beż oraz metaliczny błękit. Nic szalonego, wszystko stworzone typowo pod biznesowego użytkownika.

Bez szaleństw i zbędnych ekstrawagancji -- i to niezależnie od tego, czy mowa o "zwykłych" Galaxy S25, czy modelach z serii Ultra. Trochę szkoda, że producent nie pokusił się chociaż o jeden bardziej szalony / niestandardowy kolor. No ale na tę chwilę warto mieć również na uwadze, że to wciąż nie jest jeszcze oficjalna zapowiedź ze strony producenta, a nieoficjalne przecieki. I choć wszystko wygląda bardzo wiarygodnie - nie można wykluczyć, że finalnie otrzymamy także modele w innych kolorach.