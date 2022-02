Samsung Galaxy S22 taniej na Komputronik.pl niż na stronach Samsunga

Już tylko kilka dni dzieli nas do zakończenia przedsprzedaży najnowszych smartfonów Samsung Galaxy S22 i tabletów Samsung Galaxy Tab S8, a tym samym do zakończenia ciekawych promocji na ich zakup. Jeśli jeszcze zastanawiacie się na zakupem któregoś z modeli tych urządzeń, powinniście zainteresować się propozycją Komputronika .

Zarówno jeśli chodzi o smartfony jak i tablety, Samsung zaprezentował tydzień temu po trzy nowe modele swoich urządzeń - Samsung Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra oraz Samsung Galaxy Tab S8, S8+ i S8 Ultra.

To bardzo mocne urządzenia z imponującymi parametrami, ale na szczególną uwagę zasługują tu aparaty. W przypadku tabletów, najlepszą specyfikację ma oczywiście wersja S8 Ultra:

obiektyw główny 13 MP, f/2.0, 26mm, 1/3.4", 1.0µm, AF;

szeroki kąt 6 MP, f/2.2;

kamera do selfie 12 MP, f/2.2, 26mm;

kamera do selfie 12 MP, f/2.4, 120˚.

Z kolei w przypadku smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra:

obiektyw główny 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS;

obiektyw tele 10 MP, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optyczny zoom;

obiektyw tele 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optyczny zoom;

szeroki kąt 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video;

selfie 40 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm, PDAF.

Przy zakupie każdego z tych urządzeń w przedsprzedaży, możemy teraz liczyć na zestaw atrakcyjnych bonusów.

Bonus przy zakupie najnowszych tabletów Galaxy S8

Przy zakupie najnowszego tabletu Samsung Galaxy Tab S8 dostaniemy w prezencie akcesorium, które zdecydowanie powinno poprawić komfort korzystania z tego urządzenia - etui Book Cover Slim razem z klawiaturą

Bonusy przy zakupie najnowszych smartfonów Galaxy S22

Na dużo większy zestaw bonusów, możemy liczyć w przypadku zakupu któregoś z najnowszych smartfonów .

W pierwszej kolejności, do każdego zakupu w przedsprzedaży kupujący otrzymują egzemplarz słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro o wartości blisko tysiąca złotych. Do tego, jeśli chcemy oddać swojego dotychczasowego smartfona, możemy skorzystać z programu odkupu, dostępnego pod tym adresem, a za którego możemy otrzymać nawet do 3 tys. zł, w zależności od posiadanego modelu.

To bonusy tylko od Samsunga, a co przygotował dla kupujących Komputronik?

Ceny smartfonów Galaxy S22 - Samsung vs Komputronik

Producenckie ceny najnowszych smartfonów Samsunga Galaxy S22 w najtańszej wersji z 128 GB pojemności, które możemy zakupić za gotówkę lub w 40 ratach 0% na stronach Samsunga, przedstawiają się następująco:

Samsung Galaxy S22: 3 999,00 zł lub w 40 ratach 0% po 99,97 zł

Samsung Galaxy S22+: 4 999,00 zł lub w 40 ratach 0% po 124,96 zł

Samsung Galaxy S22 Ultra: 5 899,00 zł lub w 40 ratach 0% po 147,47 zł

Z kolei na stronach Komputronika możemy zakupić w przedsprzedaży te same smartfony w 30 ratach 0%, czyli szybciej je spłacimy i do tego dwie raty otrzymamy gratis, bez płacenia. Tak więc koszty tych samych smartfonów w podstawowej wersji przedstawiać się będą następująco:

Samsung Galaxy S22: 28 rat 0% po 133,30 zł, czyli w sumie 3 732,24 zł

Samsung Galaxy S22+: 28 rat 0% po 166,63 zł, czyli w sumie 4 665,64 zł

Samsung Galaxy S22 Ultra: 28 rat 0% po 196,63 zł, czyli w sumie 5 505,64 zł

Wyżej wymienione promocje obowiązują do 24.02.2022 roku, więc warto się pospieszyć, by wraz z zakupem któregoś z najnowszych smartfonów Samsunga zaoszczędzić naprawdę konkretne kwoty.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.pl